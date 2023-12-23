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Lore Improta comenta problema nos pés após cirurgia e diz que precisa parar de dançar com salto

Casada com o cantor Léo Santana, com quem tem uma filha, Liz, a artista sofre com Neuroma de Morton
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 12:08

Lore Improta comenta problema nos pés após cirurgia
Lore Improta comenta problema nos pés após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram/@loreimprota
Lore Improta ficou conhecida como dançarina nas redes sociais. Casada com o cantor Léo Santana, com quem tem uma filha, Liz, a artista sofre com Neuroma de Morton. A condição é causada pelo uso de sapatos que não permitem que os pés fiquem em posição natural.
No começo de novembro, a artista revelou que passou por uma cirurgia nos pés. Agora, à revista Quem, a influenciadora explicou quais são seus problemas e como deve tratá-los. Ela não pretende seguir todas as orientações médicas.
"Para melhorar as minhas dores preciso parar de usar salto, preciso parar de dançar, principalmente com salto. Isso é impossível para mim, eu não vou fazer isso", disse ela.
Uma das maneiras de Lore se cuidar é trocando o salto por um tênis que leva na bolsa. Sendo musa da Viradouro, escola de samba do Rio de Janeiro, ela disse não ser possível usar essa estratégia no carnaval.
"No Carnaval do Rio de Janeiro não tenho como botar um tênis, então tenho que me esforçar realmente para poder estar o mais confortável possível. Pensamos um pouco mais na estrutura da sandália. Não consigo usar saltos muito altos e tenho feito sem meia pata na frente", comentou a celebridade.
Recentemente, Lore apareceu sambando de salto alto em um vídeo nas redes sociais. Na legenda, ela disse que ainda estudava as batidas da música. Em outra gravação, também apareceu dançando.

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