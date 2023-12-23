Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Cantora gospel de 18 anos morre após acidente de trânsito na BA

‘Ela era uma menina de Deus. Esbanjava alegria, amor, sorriso’, disse diretor da gravadora da jovem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 07:53

Cantora gospel de 18 anos morre após acidente de trânsito
Cantora gospel de 18 anos morre após acidente de trânsito Crédito: Reprodução/Instagram/@acleciasilvaoficial
A cantora gospel Aclécia Silva dos Santos, de 18 anos, morreu em um acidente de trânsito na quinta-feira, 21. A informação foi confirmada pela gravadora da artista, Kairós Music Oficial, e pelo namorado dela, Jeremias, nas redes sociais.
"A família Kairós está muito triste. A gente não esperava por isso. E para quem não sabe, a gente conheceu a Aclécia através de um concurso. Ela ganhou o primeiro lugar. (...) Ela era uma menina de Deus. Esbanjava alegria, esbanjava amor, sorriso. Seu talento surreal, sua índole, seu caráter", contou o diretor da gravadora nos Stories do Instagram.
A artista fechou contrato com a gravadora no começo de novembro. "Desejamos que seja um novo tempo estabelecido por Deus para sua vida.Você é um presente de Deus para a Família Kairós Music", dizia o anúncio da parceria nas redes sociais.
O namorado de Aclécia também lamentou a morte da cantora. "Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos (sic) o quanto te amo, estou sem chão, te amo para sempre minha princesa", disse ele no Instagram.
Segundo o G1, Aclécia morreu após uma batida entre uma ambulância e um caminhão em uma rodovia de Ibirapitanga, na Bahia. A cantora estava na ambulância com outras cinco pessoas, que ficaram feridas e foram levadas ao Hospital de Base, em Itabuna.
O Estadão tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, que confirmou o acidente, mas não tinha permissão para confirmar a identidade da vítima. A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de Ibirapitanga e com o namorado de Aclécia, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Veja Também

Dá um Google! 'Terra e Paixão' foi a novela mais buscada do Brasil em 2023

Preta Gil confirma volta aos palcos após tratamento contra câncer: 'Coração transbordando'

BBB 24: Isabella Santoni confirma que recebeu convite para reality show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gospel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia
Imagem de destaque
Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados