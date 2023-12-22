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Preta Gil confirma volta aos palcos após tratamento contra câncer: 'Coração transbordando'

Artista se apresenta no dia 4 de fevereiro no Bloco da Preta, que completa 15 anos em 2024, no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 16:26

Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia
Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil confirmou, nesta sexta-feira, 22, o retorno aos palcos no carnaval do próximo ano. O anúncio veio após o fim do tratamento da cantora contra um câncer de intestino.
A artista se apresenta no dia 4 de fevereiro, no RioArena, para comemorar os 15 anos do Bloco da Preta. "É com meu coração transbordando de felicidade que eu venho anunciar minha volta aos palcos", disse ela no Instagram.
"Esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou Preta na legenda da publicação, fazendo referência ao seu tratamento contra o câncer.
Os ingressos para o evento, que ocorre no Rio de Janeiro, estão à venda na plataforma do Ticket360. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 175.

SERVIÇO

Data: 04/02/2024
Local: RioArena - Rio de Janeiro
Onde comprar? Site do Ticket360
Abertura dos portões: 15h
Início do evento: 17h
PREÇO DOS INGRESSOS
Pista Cura: A partir de R$ 100 + taxas
Arquibancada Nível 1: A partir de R$ 80 + taxas
Arquibancada Nível 3: A partir de R$ 40 + taxas
Camarotes: A partir de R$ 175 + taxas

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