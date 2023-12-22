Preta Gil confirma volta aos palcos após tratamento contra câncer: 'Coração transbordando'

Preta Gil confirmou, nesta sexta-feira, 22, o retorno aos palcos no carnaval do próximo ano. O anúncio veio após o fim do tratamento da cantora contra um câncer de intestino.
A artista se apresenta no dia 4 de fevereiro, no RioArena, para comemorar os 15 anos do Bloco da Preta. "É com meu coração transbordando de felicidade que eu venho anunciar minha volta aos palcos", disse ela no Instagram.
"Esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou Preta na legenda da publicação, fazendo referência ao seu tratamento contra o câncer.
Os ingressos para o evento, que ocorre no Rio de Janeiro, estão à venda na plataforma do Ticket360. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 175.
SERVIÇO
Data: 04/02/2024
Local: RioArena - Rio de Janeiro
Onde comprar? Site do Ticket360
Abertura dos portões: 15h
Início do evento: 17h
PREÇO DOS INGRESSOS
Pista Cura: A partir de R$ 100 + taxas
Arquibancada Nível 1: A partir de R$ 80 + taxas
Arquibancada Nível 3: A partir de R$ 40 + taxas
Camarotes: A partir de R$ 175 + taxas