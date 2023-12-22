Preta Gil confirma volta aos palcos após tratamento contra câncer: 'Coração transbordando'

Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil

Preta Gil confirmou, nesta sexta-feira, 22, o retorno aos palcos no carnaval do próximo ano. O anúncio veio após o fim do tratamento da cantora contra um câncer de intestino.

A artista se apresenta no dia 4 de fevereiro, no RioArena, para comemorar os 15 anos do Bloco da Preta. "É com meu coração transbordando de felicidade que eu venho anunciar minha volta aos palcos", disse ela no Instagram.

"Esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou Preta na legenda da publicação, fazendo referência ao seu tratamento contra o câncer.

Os ingressos para o evento, que ocorre no Rio de Janeiro, estão à venda na plataforma do Ticket360. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 175.

SERVIÇO

Data: 04/02/2024

Local: RioArena - Rio de Janeiro

Onde comprar? Site do Ticket360

Abertura dos portões: 15h

Início do evento: 17h

PREÇO DOS INGRESSOS

Pista Cura: A partir de R$ 100 + taxas

Arquibancada Nível 1: A partir de R$ 80 + taxas

Arquibancada Nível 3: A partir de R$ 40 + taxas