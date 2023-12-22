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Breve passagem de Beyoncé no Brasil rende memes nas redes sociais; veja

Cantora esteve em Salvador na noite de quinta-feira; internautas e fãs expressaram com muito humor a sensação de ter a aguardada presença da cantora no país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 15:25

Passagem de Beyoncé no Brasil rende memes nas redes sociais
Passagem de Beyoncé no Brasil rende memes nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Depois de dez anos sem pisar em solo brasileiro, Beyoncé esteve em Salvador por 24 horas, ou menos. O momento foi o assunto mais comentado nas redes sociais na noite de quinta-feira, 21, por internautas sedentos pela turnê Renaissance, que já se encerrou e não passou pelo Brasil.
O único gostinho que os fãs teriam, a princípio, seria a estreia do filme da turnê, Renaissance: a film by Beyoncé. De repente, no Twitter, começaram a circular rumores de que Beyoncé pisaria em solo brasileiro - mesmo quem não estava em Salvador repercutiu a ilustre presença da artista como se fosse uma conquista nacional.
Beyoncé sabe ser misteriosa. Mesmo quando tudo foi confirmado pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, apenas fãs previamente selecionados e convidados especiais do Club Renaissance puderam acompanhar a passagem da artista. E, ainda assim, ela não fez um show, apenas agradecimentos e, logo saiu do palco.
Tamanha exclusividade do evento despertou a curiosidade dos fãs, que só podiam contar com fotos e vídeos de quem presenciou o inusitado momento. O resultado de tudo isso não poderia ser outro: milhares de memes de usuários que usaram o humor para expressar a sensação de ter a artista tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe.
Na manhã desta sexta, as tags "Beyoncé" e "Ela Veio" seguem sendo o assunto mais comentado no Twitter, com mais de 41 mil postos.

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