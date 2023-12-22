Breve passagem de Beyoncé no Brasil rende memes nas redes sociais; veja

Passagem de Beyoncé no Brasil rende memes nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de dez anos sem pisar em solo brasileiro, Beyoncé esteve em Salvador por 24 horas, ou menos. O momento foi o assunto mais comentado nas redes sociais na noite de quinta-feira, 21, por internautas sedentos pela turnê Renaissance, que já se encerrou e não passou pelo Brasil.

O único gostinho que os fãs teriam, a princípio, seria a estreia do filme da turnê, Renaissance: a film by Beyoncé. De repente, no Twitter, começaram a circular rumores de que Beyoncé pisaria em solo brasileiro - mesmo quem não estava em Salvador repercutiu a ilustre presença da artista como se fosse uma conquista nacional.

Beyoncé sabe ser misteriosa. Mesmo quando tudo foi confirmado pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, apenas fãs previamente selecionados e convidados especiais do Club Renaissance puderam acompanhar a passagem da artista. E, ainda assim, ela não fez um show, apenas agradecimentos e, logo saiu do palco.

Tamanha exclusividade do evento despertou a curiosidade dos fãs, que só podiam contar com fotos e vídeos de quem presenciou o inusitado momento. O resultado de tudo isso não poderia ser outro: milhares de memes de usuários que usaram o humor para expressar a sensação de ter a artista tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe.

Na manhã desta sexta, as tags "Beyoncé" e "Ela Veio" seguem sendo o assunto mais comentado no Twitter, com mais de 41 mil postos.

eu não aguento mais atualizar a timeline, cadê a foto da beyoncé mds?? preciso de uma prova que essa mulher não tá brincando com a gente



pic.twitter.com/JSVhKylcte — BRENDON (@brendongomes__) December 22, 2023

assim de saúde, Beyoncé aparece logo mulher 😭

pic.twitter.com/pJio5UiQLj — Ste Natalina (@absolutste) December 22, 2023

Ela veio so pra dar a benção de 2024 e beijos pic.twitter.com/HQlqiO8pFV — Mayron (@Lucvittar) December 22, 2023

Ela veio pessoalmente avisar que não vem pic.twitter.com/67N6RVGEiB — um jovem de 20 reais (@ayrann) December 22, 2023

Falei que ela não liga pra pobre, ela fez evento de graça open tudo. Duvidei que ela viria pro Brasil, ela veio num jatinho de surpresa. Falei que mesmo se viesse, não voltaria a fazer show em Salvador, ela tá na Boca do Rio segurando a bandeira da Bahia pic.twitter.com/39FrgB6k4D — fi da disgraça (@fidadisgraca) December 22, 2023