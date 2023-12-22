Beyoncé conhecia Ludmilla e cantoras se encontraram, diz Brunna Gonçalves

Beyoncé compareceu à festa de lançamento do filme Renaissance Tour, em Salvador. Ludmilla também esteve presente Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@beyonce/@ludmilla

Ludmilla está em Salvador e acompanhou a festa Club Renaissance, em comemoração ao lançamento do filme de Beyoncé, que contou com a presença da estrela americana.

A brasileira conversou com Beyoncé, e sua mulher, Brunna Gonçalves, afirmou que a autora de "Cozy" e "Break My Soul" já conhecia o trabalho de Ludmilla.

"Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", publicou Gonçalves em seu X, ex-Twitter.

Ludmilla, fã declarada da artista americana, iniciou sua carreira utilizando o nome de "MC Beyoncé". " MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido", escreveu a brasileira no Instagram.

A funkeira, que havia assistido aos shows de Beyoncé em sua turnê pela Europa, comemorou o encontro no Instagram. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Deus, obrigado! Estoura o champanhe."