Beyoncé conhecia Ludmilla e cantoras se encontraram, diz Brunna Gonçalves

Ludmilla está em Salvador e acompanhou a festa Club Renaissance, em comemoração ao lançamento do filme de Beyoncé, que contou com a presença da estrela americana.
A brasileira conversou com Beyoncé, e sua mulher, Brunna Gonçalves, afirmou que a autora de "Cozy" e "Break My Soul" já conhecia o trabalho de Ludmilla.
"Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", publicou Gonçalves em seu X, ex-Twitter.
Ludmilla, fã declarada da artista americana, iniciou sua carreira utilizando o nome de "MC Beyoncé". " MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido", escreveu a brasileira no Instagram.
A funkeira, que havia assistido aos shows de Beyoncé em sua turnê pela Europa, comemorou o encontro no Instagram. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Deus, obrigado! Estoura o champanhe."
Beyoncé fez uma aparição surpresa na festa do Club Renaissance, na noite desta quinta-feira, em Salvador, considerada a cidade mais negra fora do continente africano. A apresentação relâmpago marcou o retorno da cantora ao Brasil após dez anos.