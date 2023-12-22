Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Beyoncé conhecia Ludmilla e cantoras se encontraram, diz Brunna Gonçalves

Americana teria afirmado em Salvador que acompanha o trabalho da funkeira, que iniciou a carreira como 'MC Beyoncé'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 10:48

Beyoncé compareceu à festa de lançamento do filme Renaissance Tour, em Salvador. Ludmilla também esteve presente
Beyoncé compareceu à festa de lançamento do filme Renaissance Tour, em Salvador. Ludmilla também esteve presente Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@beyonce/@ludmilla
Ludmilla está em Salvador e acompanhou a festa Club Renaissance, em comemoração ao lançamento do filme de Beyoncé, que contou com a presença da estrela americana.
A brasileira conversou com Beyoncé, e sua mulher, Brunna Gonçalves, afirmou que a autora de "Cozy" e "Break My Soul" já conhecia o trabalho de Ludmilla.
"Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", publicou Gonçalves em seu X, ex-Twitter.
Ludmilla, fã declarada da artista americana, iniciou sua carreira utilizando o nome de "MC Beyoncé". " MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido", escreveu a brasileira no Instagram.
A funkeira, que havia assistido aos shows de Beyoncé em sua turnê pela Europa, comemorou o encontro no Instagram. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Deus, obrigado! Estoura o champanhe."
Beyoncé fez uma aparição surpresa na festa do Club Renaissance, na noite desta quinta-feira, em Salvador, considerada a cidade mais negra fora do continente africano. A apresentação relâmpago marcou o retorno da cantora ao Brasil após dez anos.

Veja Também

Beyoncé está no Brasil para evento em Salvador

Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas' em comercial

César Filho confirma saída da Record após 9 anos na emissora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados