Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas' em comercial

Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas' Crédito: Reprodução/Meninas Malvadas

"Meninas Malvadas" não retornou como um filme, mas um comercial fez os fãs da produção de 2004 reviverem o gostinho do que ocorria no Colégio North Shore.

Em outubro, as atrizes Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert reviveram seus papéis para um comercial da rede de supermercados Walmart. No entanto, uma ausência foi sentida. A de Rachel McAdams, que interpretou a vilã Regina George.

Em uma entrevista à revista Variety, ela explicou que recusou a proposta por não se sentir animada. "Acho que não estava muito animada em fazer um comercial, para ser honesta. Um filme parecia incrível, mas nunca fiz comerciais e simplesmente não parecia meu estilo."