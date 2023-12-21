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Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas' em comercial

Em outubro, as atrizes Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert reviveram seus papéis para um comercial da rede de supermercados Walmart
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 15:24

Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas'
Rachel McAdams explica recusa para reviver 'Meninas Malvadas' Crédito: Reprodução/Meninas Malvadas
"Meninas Malvadas" não retornou como um filme, mas um comercial fez os fãs da produção de 2004 reviverem o gostinho do que ocorria no Colégio North Shore.
Em outubro, as atrizes Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert reviveram seus papéis para um comercial da rede de supermercados Walmart. No entanto, uma ausência foi sentida. A de Rachel McAdams, que interpretou a vilã Regina George.
Em uma entrevista à revista Variety, ela explicou que recusou a proposta por não se sentir animada. "Acho que não estava muito animada em fazer um comercial, para ser honesta. Um filme parecia incrível, mas nunca fiz comerciais e simplesmente não parecia meu estilo."
A atriz ainda afirmou não saber que suas colegas de elenco fariam parte da gravação. "É claro que eu sempre adoraria fazer parte de uma reunião de 'Meninas Malvadas' e ficar com as minhas Plásticas, mas descobri isso mais tarde."

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