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Reality Show

Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24

Na primeira chamada, o BBB 24 reforçou que o Líder terá mais responsabilidades e a Xepa será menos "gourmetizada"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:14

Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24
Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
O BBB 24 (Globo) exibiu sua segunda chamada oficial no intervalo de "Terra e Paixão", novela das 21h. Tadeu Schmidt ouviu o público e revelou novos spoilers da temporada.
A votação mista foi destacada no vídeo. "A gente pode dividir a votação, chefe. Metade para os mutirões, metade voto único, um voto por CPF", reforçou Tadeu Schmidt.
Monstro mais severo. Um fã pediu para o Monstro não ter descanso na dinâmica. O apresentador ironizou: "Despertador programado de hora em hora aqui já".
Brothers com a "mão massa". Uma espectadora pediu para que os homens cozinhem e limpem mais na casa.
Na primeira chamada, o BBB 24 reforçou que o Líder terá mais responsabilidades e a Xepa será menos "gourmetizada". Além disso, foi anunciado que as dinâmicas de intelecto podem substituir algumas provas de resistência.

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