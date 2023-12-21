Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo

O BBB 24 (Globo) exibiu sua segunda chamada oficial no intervalo de "Terra e Paixão", novela das 21h. Tadeu Schmidt ouviu o público e revelou novos spoilers da temporada.

A votação mista foi destacada no vídeo. "A gente pode dividir a votação, chefe. Metade para os mutirões, metade voto único, um voto por CPF", reforçou Tadeu Schmidt.

Monstro mais severo. Um fã pediu para o Monstro não ter descanso na dinâmica. O apresentador ironizou: "Despertador programado de hora em hora aqui já".

Brothers com a "mão massa". Uma espectadora pediu para que os homens cozinhem e limpem mais na casa.

Na primeira chamada, o BBB 24 reforçou que o Líder terá mais responsabilidades e a Xepa será menos "gourmetizada". Além disso, foi anunciado que as dinâmicas de intelecto podem substituir algumas provas de resistência.