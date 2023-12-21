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Globo

Marcos Mion renova contrato com a Globo por mais três anos

Apresentador celebra o novo vínculo com a emissora: 'rumo aos próximos 35 ou 40 anos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:40

Amauri Soares abraça Mion após a assinatura do novo contrato do apresentador com a casa
Amauri Soares abraça Mion após a assinatura do novo contrato do apresentador com a casa Crédito: Reprodução/Instagram/@marcosmion
Marcos Mion está de contrato novo com a Globo. O apresentador anunciou a renovação do seu vínculo com a casa por mais três anos, nesta quarta-feira (20).
"Hoje dei meu segundo passo dentro da emissora dos meus sonhos, rumo aos próximos 35 ou 40 anos", disse na legenda de uma sequência de fotos, onde aparece com Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, no momento da assinatura do novo contrato.
"Garantir que teremos a energia e a paixão do Mion por mais três anos é motivo de muita alegria para todos nós da Globo. Nossos sábados seguirão sendo inspiradores e emocionantes", disse Soares sobre a renovação com o apresentador.
Mion foi contratado em agosto de 2021 para substituir Luciano Huck aos sábados, no programa 'Caldeirão', já que o marido de Angélica ficou com atração principal aos domingos. Na época, ele chegou a chorar. "Sou um ser humano muito focado, pra não dizer obcecado, em conquistar meus sonhos e Deus tem sido muito generoso comigo nesse aspecto. São já umas 4 vidas dentro de uma só! Intensidade é meu sobrenome!", comentou.
O apresentador chegou à Globo após rescisão de contrato com a Record, em janeiro daquele ano, onde estava há 11 anos e apresentava o reality-show 'A Fazenda'.

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