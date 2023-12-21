César Filho confirma saída da Record após 9 anos na emissora

César Filho: apresentador deverá deixar a Record após nove anos Crédito: Divulgação

César Filho, 63, não chegou a um acordo com a Record e confirmou a saída da emissora.

O apresentador anunciou a saída do Hoje em Dia durante uma festa de contraternização do programa. As imagens do discusso foram publicadas por Ticiane Pinheiro, no início da madrugada, por meio do Instagram.

"Eu estou chegando no final de uma parceria. Eu acho que todo mundo aqui da equipe sabemos isso. Quando existem duas empresas, a minha e a Record, cada uma tem o seu interesse, e quando isso não acontece é normal que cada um siga o seu caminho."