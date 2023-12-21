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Televisão

César Filho confirma saída da Record após 9 anos na emissora

Apresentador do Hoje em Dia desde 2015 tem vínculo com o canal até 31 de dezembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:44

César Filho: apresentador deverá deixar a Record após nove anos
César Filho: apresentador deverá deixar a Record após nove anos Crédito: Divulgação
César Filho, 63, não chegou a um acordo com a Record e confirmou a saída da emissora.
O apresentador anunciou a saída do Hoje em Dia durante uma festa de contraternização do programa. As imagens do discusso foram publicadas por Ticiane Pinheiro, no início da madrugada, por meio do Instagram.
"Eu estou chegando no final de uma parceria. Eu acho que todo mundo aqui da equipe sabemos isso. Quando existem duas empresas, a minha e a Record, cada uma tem o seu interesse, e quando isso não acontece é normal que cada um siga o seu caminho."
Ele também destacou a evolução do programa na grade da emissora de Edir Macedo. "O Hoje em Dia é muito bem-feito. Ele vem se renovando. Ele tem uma fidelidade muito grande, do público e comercial. Se Deus quiser eu estarei de volta à TV."

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