Beyoncé está no Brasil para evento em Salvador

Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour Crédito: Instagram@patbo

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Beyoncé veio ao Brasil nesta quinta-feira (22) para participar do evento de lançamento de "Renaissance: A Film by Beyoncé" em Salvador. A informação foi confirmada por um funcionário do alto escalão da Prefeitura de Salvador, além de funcionários de empresas envolvidas na organização do lançamento.

Salvador recebe uma edição do "Club Renaissance", festa promovida em várias cidades do mundo e criada a partir do disco "Renaissance", produção mais recente da cantora.

A Guarda Civil Municipal de Salvador também publicou, no Instagram, que está fazendo a escolta da cantora pela capital baiana.

No Brasil, a festa, para 3.000 pessoas, marca a estreia de "Renaissance: A Film by Beyoncé", documentário que faz um registro dos shows da atual turnê da cantora. O projeto é organizado pela Parkwood Entertainment junto da TV Globo.

Desde o início da noite, milhares de fãs da cantora Beyoncé se dirigiram até o Centro de Convenções de Salvador, na esperança de encontrar a cantora.

O rumor cresceu depois que a cantora publicou, em sua conta no Instagram, a foto de um avião do qual saía um cavalo prateado, do mesmo estilo que ela usa em sua turnê.

Um palco montado do lado de fora alimentava a expectativa. O evento fez alguns fãs desistirem de assistir à estreia do documentário nos cinemas. Um grupo volumoso de fãs também aguardava a cantora na saída do aeroporto de Salvador, mesmo sem ter certeza de que ela viria.

"Qual a prioridade, ver ela no cinema ou pessoalmente?", perguntou um fã em conversa com a reportagem.

No X, o antigo Twitter, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comentou o caso. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu na plataforma.

Não direi nada, mas haverá sinais! ?? — Bruno Reis (@brunoreisba) December 21, 2023

O "Club Renaissance" é decorado de acordo com a estética do álbum de mesmo nome da cantora, lançado no ano passado. O projeto de Beyoncé é inspirado nos gêneros disco e dance dos anos 1970 e 1980, voltado especificamente à cultura negra.

Esta é a primeira vez que Beyoncé vem ao Brasil em uma década. A artista se apresentou pela primeira vez em 2010 e voltou ao país pela última vez em 2013, quando participou do Rock in Rio e fez uma bateria de shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo.