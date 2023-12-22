Dançarino capixaba de Ivete já foi constrangido por Xuxa em rede nacional

Paulo Victor dançou com Ivete Sangalo no show do Maracanã Crédito: Reprodução/Instagram

Considerado um dos destaques do show de Ivete Sangalo no Maracanã dessa semana, o dançarino capixaba Paulo Victor roubou a cena e até recebeu postagem da cantora nas redes sociais. Além da performance, Paulo também trabalha como coreógrafo da musa, e além disso, já foi campeão da primeira temporada do Dancing Brasil (Record).

Apesar da vitória no programa, o capixaba revelou ter sido "constrangido" pela apresentadora Xuxa Meneghel. Vale ressaltar que ele ganhou o prêmio ao lado de Maytê Piragibe. O momento do "climão" aconteceu durante uma entrevista para o apresentador Fábio Porchat - que estava na Record na época - após a final do reality.



Maytê Piragibe, Paulo Victor e Xuxa em programa de Fábio Porchat Crédito: Record TV

Na atração comandada por Porchat, Xuxa teria dito que Paulo e Maytê Piragibe haviam "se pegado" nos bastidores. A dançarina não gostou da afirmação da apresentadora em rede nacional e respondeu. "Xuxa realmente, hein? Falar o que, dona Xuxa? O que é isso Brasil? Isso não é A Fazenda, é um programa de dança. Eu fui contratada para dançar, não é mesmo?", rebateu.

