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Dançarino capixaba de Ivete já foi constrangido por Xuxa em rede nacional

Bailarino Paulo Victor dançou com Ivete Sangalo no lançamento de sua turnê de 30 anos de carreira no Maracanã, na noite de quinta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 14:41

Paulo Victor dançou com Ivete Sangalo no show do Maracanã
Paulo Victor dançou com Ivete Sangalo no show do Maracanã Crédito: Reprodução/Instagram
Considerado um dos destaques do show de Ivete Sangalo no Maracanã dessa semana, o dançarino capixaba Paulo Victor roubou a cena e até recebeu postagem da cantora nas redes sociais. Além da performance, Paulo também trabalha como coreógrafo da musa, e além disso, já foi campeão da primeira temporada do Dancing Brasil (Record).
Apesar da vitória no programa, o capixaba revelou ter sido "constrangido" pela apresentadora Xuxa Meneghel. Vale ressaltar que ele ganhou o prêmio ao lado de Maytê Piragibe. O momento do "climão" aconteceu durante uma entrevista para o apresentador Fábio Porchat - que estava na Record na época - após a final do reality.
Maytê Piragibe, Paulo Victor e Xuxa em programa de Fábio Porchat
Maytê Piragibe, Paulo Victor e Xuxa em programa de Fábio Porchat Crédito: Record TV
Na atração comandada por Porchat, Xuxa teria dito que Paulo e Maytê Piragibe haviam "se pegado" nos bastidores. A dançarina não gostou da afirmação da apresentadora em rede nacional e respondeu. "Xuxa realmente, hein? Falar o que, dona Xuxa? O que é isso Brasil? Isso não é A Fazenda, é um programa de dança. Eu fui contratada para dançar, não é mesmo?", rebateu.
Em 2018, o bailarino confidenciou ao site Uol que também não gostou do comentário íntimo em rede nacional "Não gosto de expor a minha vida pessoal. Fiquei um pouco incomodado", disse.

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