Jaquelline Grohalski é a campeã de A Fazenda 15

Jaquelline Grohalski ganha um abraço de Adriane Galisteu após o anúncio do resultado Crédito: Divulgação/Record

Jaquelline Grohalski entrou para o time dos campeões de A Fazenda. A influenciadora de Rondônia e ex-BBB venceu a 15ª temporada do reality rural da Record e ficou com o prêmio final de R$ 1,5 milhão. Ela também levou um carro elétrico para casa. O ator André Gonçalves terminou em segundo lugar e faturou R$ 100 mil.

Foram três meses e 22 peões que começaram em A Fazenda 15. Depois de 16 eliminações, uma desistência e uma expulsão, quatro participantes chegaram à final do reality da Record: André, Jaquelline, Márcia Fu e WL Guimarães.

Adriane Galisteu encerrou a votação e antes do anúncio final, a apresentadora pediu para que os peões ficassem de pé: "O Brasil escolheu e assim se fez. Mas para mim os 4 deram os nomes. Quem está em quarto lugar e pode bater no peito porque chegou na final e fez bonito é você, WL.