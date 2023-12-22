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Reality Show

Jaquelline Grohalski é a campeã de A Fazenda 15

Peoa leva o prêmio de R$ 1,5 milhão; André Gonçalves fica com o segundo lugar do reality rural da Record
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 15:08

Jaquelline Grohalski ganha um abraço de Adriane Galisteu após o anúncio do resultado
Jaquelline Grohalski ganha um abraço de Adriane Galisteu após o anúncio do resultado Crédito: Divulgação/Record
Jaquelline Grohalski entrou para o time dos campeões de A Fazenda. A influenciadora de Rondônia e ex-BBB venceu a 15ª temporada do reality rural da Record e ficou com o prêmio final de R$ 1,5 milhão. Ela também levou um carro elétrico para casa. O ator André Gonçalves terminou em segundo lugar e faturou R$ 100 mil.
Foram três meses e 22 peões que começaram em A Fazenda 15. Depois de 16 eliminações, uma desistência e uma expulsão, quatro participantes chegaram à final do reality da Record: André, Jaquelline, Márcia Fu e WL Guimarães.
Adriane Galisteu encerrou a votação e antes do anúncio final, a apresentadora pediu para que os peões ficassem de pé: "O Brasil escolheu e assim se fez. Mas para mim os 4 deram os nomes. Quem está em quarto lugar e pode bater no peito porque chegou na final e fez bonito é você, WL.
O influenciador recebeu 5,28% dos votos. Como não há um prêmio para o quarto lugar  os finalistas combinaram que, quem vencesse, doaria uma quantia de R$ 50 mil para o quarto colocado. Márcia Fu ficou com o terceiro lugar e ganhou R$ 50 mil.

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