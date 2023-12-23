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Reality Show

BBB 24: Isabella Santoni confirma que recebeu convite para reality show

Atriz da série 'Dom', do Amazon Prime Video, quebra silêncio sobre possível participação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 07:39

A atriz Isabella Santoni
A atriz Isabella Santoni Crédito: Instagram/@isabellasantoni
A atriz Isabella Santoni, 28, quebrou o silêncio sobre boatos de uma participação no BBB 24 (Globo), que vai estrear no dia 8 de janeiro. À Contigo! ela revelou que recebeu um convite para o reality show, mas não vai participar.
"Eu já recebi o convite, mas tenho outros planos no meu trabalho como atriz", falou em entrevista no show de abertura da turnê de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo, no Maracanã, Rio de Janeiro.
O nome de Santoni já apareceu em anos anteriores como possível participante no BBB 22 e 23. Sua última novela na Globo foi "Orgulho e Paixão", exibida em 2018. Ela conquistou os holofotes novamente interpretando Viviane na série "Dom", do Amazon Prime Video.
A poucos dias do início do reality, as especulações sobre participantes estão a todo vapor. Nesta terça (19), Boninho, o diretor do BBB, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os escolhidos.
No Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes dos futuros BBBs. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

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