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Leticia Spiller posa nua aos 50 anos e comenta fim de casamento; veja

Atriz participou de projeto da fotógrafa Mari Patriota e falou à Vogue sobre 'sede de viver'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 07:36

A atriz Letícia Spiller na estreia VIP da peça
A atriz Letícia Spiller Crédito: Ronny Santos/Folhapress
2023 foi um ano de mudanças para Leticia Spiller. Estreou em séries, filmes, lançou uma marca de roupas e terminou seu relacionamento de sete anos com o músico uruguaio Pablo Vares. Na reta final do ano, a atriz posou nua em um ensaio de fotos feito por Mari Patriota e foi a primeira mulher participante do novo projeto da fotógrafa.
Em entrevista à Vogue ela disse estar feliz e lisonjeada com a participação. "Existe um cuidado, uma beleza nesse retrato. Acho bonito esse se despir quando estamos falando de arte", falou. Disse também que, agora com 50 anos, "a sede de viver vem sem aquela ansiedade dos 20".
Falou à revista sobre o término de seu casamento. Spiller e Vares se conheceram nos bastidores da peça "Dorotéia", de Jorge Farjalla, e moravam juntos desde 2017. Ele é 16 anos mais jovem que ela. "Estamos vivendo um novo momento. Ciclos se encerram, o amor se transforma. Nós nos amamos, nos respeitamos e seguiremos assim", disse a atriz.
O projeto "No Off - Quem é você atrás das câmeras", de Mari Patriota, tem como propósito, nas palavras da fotógrafa, "convidar essas figuras influentes a abandonarem suas personas, buscando capturar o que vai além delas: indivíduos autênticos, com sua própria beleza real".
Ao compartilhar algumas das fotos do ensaio em sua conta no Instagram, a fotógrafa disse que ter Leticia como a primeira mulher participante desse projeto foi "grandioso".
"Uma mulher madura, sensível, forte e divertida. Sempre soube que seria incrível nosso encontro. Mas foi um encontro real de duas mulheres com as mesmas questões que passam pelas mesmas situações. E por essa verdade, esse encontro foi além", comentou Patriota.
Leticia Spiller é mãe de Pedro Novaes, 26, e Stella Loureiro, 12.
Para o próximo ano, a atriz tem planos de produzir mais filmes, espetáculos e trabalhos, e disse ter projetos novos em andamento, "algumas novidades que são bem legais". "Sou feliz com a carreira que eu construí ao longo desses anos. E quero seguir ativa, porque eu amo o que faço", falou à Vogue.

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