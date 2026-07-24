A tentativa frustrada de cassar um vereador

Nesta semana, chamou atenção a tentativa frustrada da Prefeitura Municipal de Vitória de buscar a perda do mandato do vereador Jocelino da Conceição Silva Júnior (PT), popularmente conhecido como Professor Jocelino.





O pedido decorreu de uma postagem publicada pelo vereador em uma rede social, na qual destacava que “empresa com contrato milionário, ligada à educação de Vitória, entra na mira da Polícia Federal”, em referência à Operação Colosso de Areia, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) para apurar indícios de um suposto esquema voltado à prática de fraudes em licitações e à lavagem de dinheiro por meio da execução de contratos públicos.





Como publicado na coluna de Vitor Vogas, "a prefeitura entendeu que o petista abusou de suas prerrogativas parlamentares ao fazer tais afirmações, vinculando a administração da Capital ao esquema investigado".





Como o município não detém legitimidade para iniciar processo de cassação na Câmara Municipal, a Procuradoria-Geral da Capital solicitou ao presidente da Casa de Leis que apresentasse uma representação contra o vereador de oposição, a fim de que a Corregedoria conduzisse o procedimento voltado à perda do mandato.





Como assinalado na coluna de Letícia Gonçalves, o episódio gerou um desgaste desnecessário à prefeita Cris Samorini e representou uma derrota política para a gestão municipal. Além disso, tanto do ponto de vista jurídico quanto, sobretudo, político, a postura da prefeitura não foi de bom tom. mostrando-se incompatível com as diretrizes do Estado Democrático de Direito.