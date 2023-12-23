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Moda

Beyoncé usa look de R$ 17 mil feito por estilista brasileira para desembarcar em Salvador

Artista chegou ao Brasil usando três peças da marca PatBO, da mineira Patrícia Bonaldi
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 07:57

Beyoncé desembarca em Salvador com look da marca PatBO
Beyoncé desembarca em Salvador com look da marca PatBO Crédito: Reprodução/Instagram/@patbo
Beyoncé surpreendeu a todos ao chegar em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (21) à noite para um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé". Além de deixar muitos fãs felizes, ela prestigiou uma marca brasileira, usando um look da estilista mineira Patrícia Bonaldi para desembarcar no país.
A artista escolheu três peças jeans do catálogo da marca PatBO: um casaco bordado, cujo valor é de R$ 9.998, um top bordado, de R$ 2.998, e uma calça, de R$ 3.998. O look completo soma R$ 16.994 e está disponível para compra no site da loja.
A estilista brasileira compartilhou a foto de Beyoncé vestindo as peças em sua conta do Instagram nesta sexta-feira (22). "Ela desembarcou de PatBO! Acho que esse ano meu coração não aguenta mais", escreveu.
Isso porque não é a primeira vez que a artista usa peças criadas por Bonaldi. Em um show da turnê "Renaissance" no Canadá, ela usou um body da marca, com direito a franjas, pedrarias e bordados prateados. Na época, Shiona Turni, estilista da artista, entrou em contato com a marca, que desenvolveu dois looks.
A mais recente escolha pela marca parece também ter tido o dedo da estilista. A conta oficial da PatBO publicou a imagem de Beyoncé descendo de seu jatinho e enviou um obrigada especial para Shiona Turni "por esse momento icônico".

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