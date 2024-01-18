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Virgínia e Zé Felipe anunciam gravidez do terceiro filho

'Agora somos cinco', anuncia casal, que é pai de Maria Alice, 2 e Maria Flor, 1
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 08:16

Virgínia e Zé Felipe anunciam gravidez do terceiro filho
Virgínia e Zé Felipe anunciam gravidez do terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipecantor
Virgínia Fonseca e Zé Felipe atenderam ao pedido dos fãs e decidiram aumentar a família. A influenciadora e o cantor anunciaram nas redes sociais sua terceira gravidez.
"Estamos em êxtase", escreveu o casal na publicação conjunta. "Nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Que venha com saúde, porque amor vai ter de sobra".. Eles já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano.
Aos 24 anos, Virgínia Fonseca é a maior influenciadora digital do país, com 44,8 milhões de seguidores somente no Instagram. Zé Felipe, 25, filho do cantor Leonardo, tem 26,5 milhões de seguidores. O casal está junto desde 2020 e oficializou a união em 2021.
Virgínia e Zé Felipe vivem em Goiânia e ganham a vida nas redes sociais. Modelo e empresária, ela chegou a faturar R$ 22 milhões em apenas um dia vendendo cosméticos em uma "live".
Os dois são adeptos do estilo ostentação. Quem os segue nas redes é sedento pelo conteúdo, que varia entre viagens de jatinho, compras, jantares e festas.

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