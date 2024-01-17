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Maraísa é hospitalizada após sofrer acidente em resort de Alagoas

Cantora sertaneja - que se acidentou na piscina no estabelecimento - passa bem e pode receber alta ainda nesta quarta-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 17:46

Mesmo com o acidente, agenda de shows da dupla Maiara e Maraísa está mantida
Mesmo com o acidente, agenda de shows da dupla Maiara e Maraísa está mantida Crédito: Rede Globo
Maraisa, cantora da dupla com Maiara, sofreu um acidente na piscina de um resort em Porto de Pedras, no litoral de Alagoas na última terça-feira (16) e foi em seguida levada para um hospital em Maceió. A assessoria da cantora confirma a informação e diz que a cantora passa bem.
A sertaneja foi atendida por uma equipe médica ainda no resort e em seguida foi levada de ambulância para uma unidade de emergência. Maraísa deve receber alta ainda nesta quarta-feira (17). A agenda de shows da dupla segue normalmente, e o próximo destino das cantoras é a cidade de Goiânia.

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