Maraísa é hospitalizada após sofrer acidente em resort de Alagoas

Maraisa, cantora da dupla com Maiara, sofreu um acidente na piscina de um resort em Porto de Pedras, no litoral de Alagoas na última terça-feira (16) e foi em seguida levada para um hospital em Maceió. A assessoria da cantora confirma a informação e diz que a cantora passa bem.

A sertaneja foi atendida por uma equipe médica ainda no resort e em seguida foi levada de ambulância para uma unidade de emergência. Maraísa deve receber alta ainda nesta quarta-feira (17). A agenda de shows da dupla segue normalmente, e o próximo destino das cantoras é a cidade de Goiânia.