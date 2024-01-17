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Morre Carlos Henrique, pai de Juliana Paes; atriz estava de férias na França

Atriz passava as férias na França e retornou ao Brasil após a notícia. Em outubro, Juliana revelou que o pai estava intubado e internado após uma série de complicações médicas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 13:09

Juliana Paes e o pai, Carlos Henrique Paes: morte do patriarca fez atriz voltar da França
Juliana Paes e o pai, Carlos Henrique Paes: morte do patriarca fez atriz voltar da França Crédito: Reprodução/Instagram
Carlos Henrique Paes, o pai de Juliana Paes, morreu nesta quarta-feira, 17. A atriz passava as férias na França e retornou ao Brasil após a notícia. Sem revelar a causa da morte, a equipe da artista confirmou as informações ao Estadão.
Em outubro, Juliana revelou que o pai estava intubado e internado após uma série de complicações médicas. Na época, ele teve uma pneumonia sepse e tinha o diagnóstico de Alzheimer, que trazia complicações para o quadro. A atriz adiantou o retorno de uma viagem que fazia para estar próxima da família.
Na época, Juliana falou sobre a convivência com o pai e disse para que as pessoas “amem os seus ‘velhinhos’”. “Apesar da dor, da preocupação, é gratificante poder cuidar de quem sempre cuidou de mim, que é o meu pai”, afirmou.
No Dia dos Pais do ano passado, ela também homenageou Carlos Henrique. “Eu tive a maior sorte do mundo de ter os dois melhores pais que eu poderia pedir: o primeiro, Carlos Hernique Paes, meu pai! E o segundo, Dudu Baptista, meu marido, meu companheiro e pai dos nossos filhos! Esses dois homens são a base da minha família, da minha história, e sem eles nada disso aqui seria possível”.

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