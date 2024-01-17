Morre Carlos Henrique, pai de Juliana Paes; atriz estava de férias na França

Juliana Paes e o pai, Carlos Henrique Paes: morte do patriarca fez atriz voltar da França Crédito: Reprodução/Instagram

Carlos Henrique Paes, o pai de Juliana Paes, morreu nesta quarta-feira, 17. A atriz passava as férias na França e retornou ao Brasil após a notícia. Sem revelar a causa da morte, a equipe da artista confirmou as informações ao Estadão.

Em outubro, Juliana revelou que o pai estava intubado e internado após uma série de complicações médicas. Na época, ele teve uma pneumonia sepse e tinha o diagnóstico de Alzheimer, que trazia complicações para o quadro. A atriz adiantou o retorno de uma viagem que fazia para estar próxima da família.

Na época, Juliana falou sobre a convivência com o pai e disse para que as pessoas “amem os seus ‘velhinhos’”. “Apesar da dor, da preocupação, é gratificante poder cuidar de quem sempre cuidou de mim, que é o meu pai”, afirmou.