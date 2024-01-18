Wanessa desabafa: "Doloroso para quem está acostumado a filé mignon comer presunto", veja

A xepa não está fácil no BBB 24. Wanessa Camargo consolava Yasmin Brunet enquanto a modelo tinha uma crise de choro na última quarta-feira (17) e comentou que a adaptação dos participantes do Camarote, acostumados a regalias, é mais difícil.
"É mais doloroso para a pessoa que está acostumada todo dia a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que um que sempre comeu presunto e não sabe o que é o filé mignon", disse ela em conversa com as sisters na sala.
A cantora ainda lembrou que os desistentes das últimas edições do reality foram participantes do Camarote: "Desistiu Pipoca? Presta atenção nisso! As últimas edições quem desistiu foram Camarotes. Tiago Abravanel, Lucas [A Fazenda 15]. Pessoas que estavam na mídia. Não lembro de Pipoca desistindo".