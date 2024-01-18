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BBB 24

Wanessa desabafa: "Doloroso para quem está acostumado a filé mignon comer presunto", veja

Enquanto Yasmin Brunet chorava do lado, cantora reclamou da comida na Xepa com sisters na última quarta-feira (17), veja vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 12:05

Wanessa Camargo reclamou da comida da Xepa no BBB 24 enquanto Yasmin Brunet chorava do lado
Wanessa Camargo reclamou da comida da Xepa no BBB 24 enquanto Yasmin Brunet chorava do lado Crédito: Reprodução/Globoplay
A xepa não está fácil no BBB 24. Wanessa Camargo consolava Yasmin Brunet enquanto a modelo tinha uma crise de choro na última quarta-feira (17) e comentou que a adaptação dos participantes do Camarote, acostumados a regalias, é mais difícil.
"É mais doloroso para a pessoa que está acostumada todo dia a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que um que sempre comeu presunto e não sabe o que é o filé mignon", disse ela em conversa com as sisters na sala.
A cantora ainda lembrou que os desistentes das últimas edições do reality foram participantes do Camarote: "Desistiu Pipoca? Presta atenção nisso! As últimas edições quem desistiu foram Camarotes. Tiago Abravanel, Lucas [A Fazenda 15]. Pessoas que estavam na mídia. Não lembro de Pipoca desistindo".

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