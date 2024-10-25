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Xuxa diz que Junno é tarado e mandou nudes antes mesmo do primeiro encontro

Apresentadora falou sobre sua intimidade com o marido no podcast de Fernanda Gentil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 08:31

Xuxa e Juno
Xuxa e Junno durante uma participação em um programa de TV Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/Blad Meneghel
Em entrevista a Fernanda Gentil, Xuxa falou sobre sua intimidade com o marido, Junno Andrade, com quem está casada desde 2012.
"Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas a minha profissão não deixa", disse Xuxa. "As agendas não batem", completou Fernanda, aos risos.
A apresentadora também disse que o marido é um "ogro romântico". Logo na primeira conversa virtual que os dois tiveram, contou Xuxa, Junno mandou fotos do pênis.
Xuxa e Juno
Xuxa e Junno durante uma participação em um programa de TV Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/Blad Meneghel
"Eu falei assim para ele: 'Como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]", disse Xuxa, aos risos, contando como reagiu na hora: "Eu falei: Uau! Quando a gente vai se ver?".

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