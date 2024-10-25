Xuxa diz que Junno é tarado e mandou nudes antes mesmo do primeiro encontro

Xuxa e Junno durante uma participação em um programa de TV Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/Blad Meneghel

Em entrevista a Fernanda Gentil, Xuxa falou sobre sua intimidade com o marido, Junno Andrade, com quem está casada desde 2012.

"Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas a minha profissão não deixa", disse Xuxa. "As agendas não batem", completou Fernanda, aos risos.

A apresentadora também disse que o marido é um "ogro romântico". Logo na primeira conversa virtual que os dois tiveram, contou Xuxa, Junno mandou fotos do pênis.

Xuxa e Junno durante uma participação em um programa de TV Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/Blad Meneghel