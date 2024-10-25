Xuxa diz que Junno é tarado e mandou nudes antes mesmo do primeiro encontro

Em entrevista a Fernanda Gentil, Xuxa falou sobre sua intimidade com o marido, Junno Andrade, com quem está casada desde 2012.
"Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas a minha profissão não deixa", disse Xuxa. "As agendas não batem", completou Fernanda, aos risos.
A apresentadora também disse que o marido é um "ogro romântico". Logo na primeira conversa virtual que os dois tiveram, contou Xuxa, Junno mandou fotos do pênis.
"Eu falei assim para ele: 'Como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]", disse Xuxa, aos risos, contando como reagiu na hora: "Eu falei: Uau! Quando a gente vai se ver?".