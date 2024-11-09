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"Somos três"

Ludmilla anuncia gravidez da esposa, Brunna Gonçalves

Um vídeo foi exibido no telão durante o show Numanice e, posteriormente, reproduzido nas redes sociais do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 20:19

SÃO PAULO - A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão esperando um bebê. O anúncio da gravidez de Brunna foi feito neste sábado (8) durante o Numanice, show da cantora que aconteceu em São Paulo.
Um vídeo foi exibido no telão durante o show e, posteriormente, reproduzido nas redes sociais do casal. Nele, Brunna dança enquanto Ludmilla pinta uma tela. As imagens em preto e branco vão ganhando cor após o anúncio de que elas terão um bebê.
Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna
Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna Crédito: Instagram/Reprodução
"Agora somos três", diz a legenda da publicação. No vídeo também aparece Ludmilla beijando a barriga da esposa, Brunna.
No final de 2023, Ludmilla e Brunna iniciaram o processo de fertilização in vitro em uma clínica nos Estados Unidos. Em 2022, a cantora já havia afirmado que elas tinham vontade de se tornaram mães, mas, por conta da agenda corrida de ambas, os planos foram adiados.
As duas estão juntas desde 2017 e se casaram em 2019.

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