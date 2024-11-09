Whoopi Goldberg anuncia 'Mudança de Hábito 3'

Atriz Whoopi Goldberg Crédito: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress

Whoopi Goldberg, de 68 anos, anunciou que realmente protagonizará "Mudança de Hábito 3". A atriz afirmou estar animada com a sequência do filme, um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 1990. Em entrevista ao programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon" nesta quinta-feira (7), Goldberg revelou que a produção sofrerá alterações no roteiro devido à morte de Maggie Smith.

Maggie, que interpretava a Madre Superiora na franquia, faleceu aos 89 anos em 27 de setembro, e Goldberg lamentou: "Precisamos fazer alguns ajustes devido à perda de Maggie Smith, como todos sabem. Mas vamos conseguir. Vai dar certo. Será uma mudança", antecipou a atriz. "Estou animada. É a hora de fazer isso. Porque a gente precisa rir, sabe?".