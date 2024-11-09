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Cinema

Whoopi Goldberg anuncia 'Mudança de Hábito 3'

Atriz diz ainda que roteiro está passando por mudanças por causa da morte de Maggie Smith
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 18:19

Atriz Whoopi Goldberg durante tapete vermelho do filme
Atriz Whoopi Goldberg Crédito: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress
Whoopi Goldberg, de 68 anos, anunciou que realmente protagonizará "Mudança de Hábito 3". A atriz afirmou estar animada com a sequência do filme, um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 1990. Em entrevista ao programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon" nesta quinta-feira (7), Goldberg revelou que a produção sofrerá alterações no roteiro devido à morte de Maggie Smith.
Maggie, que interpretava a Madre Superiora na franquia, faleceu aos 89 anos em 27 de setembro, e Goldberg lamentou: "Precisamos fazer alguns ajustes devido à perda de Maggie Smith, como todos sabem. Mas vamos conseguir. Vai dar certo. Será uma mudança", antecipou a atriz. "Estou animada. É a hora de fazer isso. Porque a gente precisa rir, sabe?".
A ideia de uma sequência de "Mudança de Hábito" já vinha sendo discutida há alguns anos. Em outubro de 2022, Whoopi comentou no programa do canal Comedy Central, "Charlamagne Tha God", que adoraria contar com Nicki Minaj, Lizzo e Keke Palmer no elenco. "Quero o máximo de pessoas que queiram se divertir, porque eu realmente preciso desesperadamente me divertir", afirmou.

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