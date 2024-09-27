Morre Maggie Smith, que marcou gerações no cinema, no teatro e na TV

Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morreu aos 89 anos Crédito: Reprodução

A atriz Maggie Smith, dona de uma carreira prolífica no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 89 anos, nesta sexta-feira.

Entre seus trabalhos mais marcantes, estão "A Primavera de uma Solteirona", lançado na década de 1960, "Harry Potter", que fez sucesso nos anos 2000, e "Downton Abbey", na década de 2010.

A informação foi confirmada por seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em uma declaração enviada à imprensa estrangeira.

"Ela morreu em paz, no hospital, na manhã desta sexta-feira. Era uma pessoa muito privada e esteve com a família e os amigos em seus últimos dias", escreveram os filhos, que ainda agradeceram à equipe dos hospitais de Chelsea e Westminster pelo "cuidado e gentileza incansáveis".