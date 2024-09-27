Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Maggie Smith, que marcou gerações no cinema, no teatro e na TV

Atriz, que tinha 89 anos, ficou conhecida por múltiplas gerações em trabalhos como Harry Potter e Downton Abbey
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:34

Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morreu aos 89 anos
Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morreu aos 89 anos Crédito: Reprodução
A atriz Maggie Smith, dona de uma carreira prolífica no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 89 anos, nesta sexta-feira.
Entre seus trabalhos mais marcantes, estão "A Primavera de uma Solteirona", lançado na década de 1960, "Harry Potter", que fez sucesso nos anos 2000, e "Downton Abbey", na década de 2010.
A informação foi confirmada por seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em uma declaração enviada à imprensa estrangeira.
"Ela morreu em paz, no hospital, na manhã desta sexta-feira. Era uma pessoa muito privada e esteve com a família e os amigos em seus últimos dias", escreveram os filhos, que ainda agradeceram à equipe dos hospitais de Chelsea e Westminster pelo "cuidado e gentileza incansáveis".
Smith deixa cinco netos, além dos dois filhos.

Veja Também

Gusttavo Lima retoma agenda de shows após Justiça revogar pedido de prisão

Vinicius Souza publica fotos românticas com Anitta após assumir namoro

Patrícia Veloso, do 'Que Xou da Xuxa é esse?', vira garota-propaganda da Magazine Luiza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados