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Dia de Finados

5 filmes surpreendentes sobre a vida após a morte

Deixe-se levar por estas narrativas envolventes que emocionam pela profundidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 17:35

Filmes abordam o tema da vida após a morte (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)
Filmes abordam o tema da vida após a morte Crédito: Reprodução digital | Paramount Pictures
O mistério sobre o que há após a morte sempre despertou curiosidade na humanidade e inspira narrativas repletas de espiritualidade e emoção. Em diversas produções, o pós-vida ganha interpretações que mesclam crenças antigas, experiências pessoais e universos imaginários.
Abaixo, confira cinco filmes surpreendentes que exploram essa transição entre mundos, oferecendo ao espectador momentos de reflexão e sensibilização!

1. Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990)

O trio de Ghost nos conduz a uma jornada de suspense, humor e emoção, em que desafiam as barreiras entre o mundo dos vivos e o além (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)
O trio de Ghost nos conduz a uma jornada de suspense, humor e emoção, em que desafiam as barreiras entre o mundo dos vivos e o além  Crédito: Reprodução digital | Paramount Pictures
“Ghost” é um clássico que trata da vida após a morte de forma romântica e espiritual. Na trama, acompanhamos Sam Wheat (Patrick Swayze), um homem que, após ser assassinado, permanece na Terra como espírito. Ele descobre que sua namorada, Molly Jensen (Demi Moore), está em perigo e tenta protegê-la.
Sam encontra ajuda em Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), uma médium excêntrica que, até então, fingia ter habilidades paranormais. A interação entre os três personagens é emocionante e repleta de humor, com momentos de suspense enquanto o protagonista busca justiça. Com uma história que destaca o poder do amor além da morte,“Ghost” reforça a ideia de que sentimentos verdadeiros continuam vivos, mesmo após a partida.
Onde assistir: Prime Video

2. Amor Além da Vida (1998)

“Amor Além da Vida”leva Chris a descobrir um mundo espiritual em que seu amor eterno desafia as fronteiras do além (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
“Amor Além da Vida”leva Chris a descobrir um mundo espiritual em que seu amor eterno desafia as fronteiras do além  Crédito: Reprodução digital | Universal Pictures
Em “Amor Além da Vida”, dirigido por Vincent Ward, o personagem de Robin Williams, Chris Nielsen, se depara com um mundo visualmente deslumbrante depois da morte. Ao morrer em um acidente, ele é guiado a um paraíso moldado por suas memórias e paixões, mas sua felicidade é interrompida ao descobrir que sua esposa, Annie (Annabella Sciorra), está sofrendo intensamente e acaba em um lugar sombrio após a morte.
Determinado a salvá-la, ele se aventura pelos reinos do além, passando por paisagens únicas e enfrentando desafios para resgatá-la. A jornada de Chris é tanto sobre o amor que transcende a existência quanto sobre a possibilidade de uma segunda chance. O filme mistura arte e emoção, propondo uma visão poderosa da vida após a morte como uma continuação de nossas relações mais intensas.
Onde assistir: Prime Video

3. Um Olhar do Paraíso (2009)

Em“Um Olhar do Paraíso”, Susie testemunha a dor de sua ausência e aprende que, mesmo após a morte, o amor e o perdão podem levar à paz verdadeira (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)
Em“Um Olhar do Paraíso”, Susie testemunha a dor de sua ausência e aprende que, mesmo após a morte, o amor e o perdão podem levar à paz verdadeira  Crédito: Reprodução digital | Paramount Pictures
Em“Um Olhar do Paraíso”, dirigido por Peter Jackson, conhecemos a jovem Susie Salmon (interpretada por Saoirse Ronan), que, aos 14 anos, tem sua vida interrompida de forma brutal. A partir do “Entre-Mundos” – um lugar entre a Terra e o Céu –, a protagonista observa o luto da família e a tentativa deles de encontrar paz e justiça, enquanto ela mesma enfrenta o desejo de vingança e o impulso de seguir adiante.
A história traz uma visão comovente de um espírito preso entre dois mundos, refletindo sobre amor, luto e o impacto de quem permanece. O longatoca em questões de perdão e de como a vida, mesmo na ausência física, continua marcada pelo amor daqueles que ficaram.
Onde assistir: Prime Video e Apple TV

4. Nosso Lar (2010)

“Nosso Lar”retrata um refúgio espiritual em que André Luiz, em busca de compreensão e transformação, encontra o verdadeiro sentido da vida além da Terra (Imagem: Reprodução digital | KSM)
“Nosso Lar”retrata um refúgio espiritual em que André Luiz, em busca de compreensão e transformação, encontra o verdadeiro sentido da vida além da Terra Crédito: Reprodução digital | KSM
Em“Nosso Lar”, André Luiz (Renato Prieto) desperta após a morte em um purgatório sombrio, onde sente sede e fome e está cercado por almas em sofrimento. Após um período de dor e purificação, ele é resgatado e levado à cidade espiritual de Nosso Lar, um lugar organizado e iluminado onde espíritos evoluem e aprendem. Lá, o protagonista passa a entender sua nova condição e as lições de evolução espiritual que precisa abraçar. Baseado no livro psicografado por Chico Xavier, o filme explora a vida após a morte sob uma perspectiva espiritualista, trazendo uma visão de aprendizado contínuo e transformação além da existência terrena.
Onde assistir : Disney+

5. As Mães de Chico Xavier (2011)

Inspirado em histórias reais,“As Mães de Chico Xavier”mostra como o amor materno, através das cartas de Chico Xavier, transcende a morte (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Inspirado em histórias reais,“As Mães de Chico Xavier”mostra como o amor materno, através das cartas de Chico Xavier, transcende a morte Crédito: Reprodução digital | Netflix
Em“As Mães de Chico Xavier”, a vida após a morte é abordada com sensibilidade, destacando o trabalho do psicógrafo e sua conexão com o plano espiritual. O filme segue três mães que lidam com a perda de seus filhos e buscam consolo nas cartas psicografadas por Chico Xavier, interpretado por Nelson Xavier.
Cada carta é apresentada como um elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos, revelando mensagens pessoais e informações que oferecem conforto às famílias enlutadas. Inspirado em histórias reais e na obra espírita de Chico Xavier, o filme explora o poder do amor e da fé na superação do luto, sugerindo que a morte não é um fim, mas uma passagem para outra dimensão.
Onde assistir: Globoplay e Prime Video

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