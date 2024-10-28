Jennifer Aniston relembra 1 ano da morte de Matthew Perry, o Chandler de Friends

Jennifer Aniston homenageou Matthew Perry um ano após a morte do ator de 'Friends' Crédito: Jennifer Aniston/Instagram/Reprodução

Colega de Matthew Perry em Friends, Jennifer Aniston fez uma postagem em homenagem ao amigo no aniversário de um ano de sua morte. Em seu Instagram, a atriz postou uma série de fotos ao lado do ator acompanhada da mensagem simples "1 ano".

Entre as fotos postadas estão imagens de bastidores de Friends, um clique de uma sessão de fotos e uma foto de um dos episódios da série, em que Chandler (Perry) beija a testa de Rachel (Aniston).

Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, vítima de uma overdose acidental de cetamina. Médico do ator, Mark Chavez se declarou culpado de ter lhe dado ilegalmente a droga.

Outras quatro pessoas foram presas pela morte do ator: seu assistente Kenneth Iwamasa, o médico Salvador Plasencia, Eric Fleming, um conhecido do ator, e a traficante de cetamina Jasveen Sangha. Os cinco podem pegar de 10 a 25 anos de prisão.