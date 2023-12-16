Matthew Perry, o Chandler da série 'Friends', morreu de efeitos agudos de quetamina

Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões Crédito: Shutterstock

O ator Matthew Perry morreu por efeitos agudos da quetamina, de acordo com o relatório toxicológico divulgado nesta sexta-feira (15) pelo departamento médico da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partir desse diagnóstico, a morte do artista foi determinada como um acidente.

Segundo o documento, o quadro teria agravado por alguns fatores externos, como uma doença arterial e os efeitos da buprenorfina, medicamento utilizado para tratar o vício de drogas opioides. Além disso, Perry teria sofrido um afogamento.

A quetamina é uma substância utilizada para o tratamento de quadros de depressão e vício em drogas medicinais. Como medicamento, ela serve como uma dose de anestesia, aliviando sintomas de dor, preservando a respiração e estimulando a atividade do coração.

Matthew Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. A polícia encontrou o corpo do ator em sua banheira de hidromassagem e não encontrou indícios de uso de drogas no local.