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Matthew Perry, o Chandler da série 'Friends', morreu de efeitos agudos de quetamina

Exame toxicológico classifica morte como um acidente, disparado por doença arterial e o tratamento do vício em drogas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 23:01

Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões
Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões Crédito: Shutterstock
O ator Matthew Perry morreu por efeitos agudos da quetamina, de acordo com o relatório toxicológico divulgado nesta sexta-feira (15) pelo departamento médico da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partir desse diagnóstico, a morte do artista foi determinada como um acidente.
Segundo o documento, o quadro teria agravado por alguns fatores externos, como uma doença arterial e os efeitos da buprenorfina, medicamento utilizado para tratar o vício de drogas opioides. Além disso, Perry teria sofrido um afogamento.
A quetamina é uma substância utilizada para o tratamento de quadros de depressão e vício em drogas medicinais. Como medicamento, ela serve como uma dose de anestesia, aliviando sintomas de dor, preservando a respiração e estimulando a atividade do coração.
Matthew Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. A polícia encontrou o corpo do ator em sua banheira de hidromassagem e não encontrou indícios de uso de drogas no local.
O artista era conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série de comédia "Friends", um dos maiores sucessos da televisão americana nos anos 1990.

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