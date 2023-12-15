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Saúde

Stênio Garcia recebe alta do hospital após desmaiar em sua casa no Rio de Janeiro

Artista informou pelas redes sociais que foi internado devido a uma inflamação no revestimento do estômago e do intestino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 13:20

O ator Stênio Garcia
Stênio Garcia recebeu alta, nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
O ator Stênio Garcia, de 91 anos, recebeu alta, nesta sexta-feira (15), do hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Garcia havia sido internado há dois dias, porque desmaiou em sua casa, durante um exame de sangue. Num vídeo publicado nas redes sociais, o artista tranquilizou os fãs, dizendo que estava com uma gastroenterite viral, uma inflamação no revestimento do estômago e do intestino.
Marilene Saade, mulher do ator, afirmou em entrevista que o ator está debilitado. "Ele está bem fraquinho. Tem se alimentado mal por conta ainda da gastroenterite e aí foi pegar um pouco de sol no quintal. Passou mal, né? Os médicos disseram que vão precisar investigar melhor, até fazer uma endoscopia nos próximos dias, mas acreditam que não seja nada grave. Foi mesmo uma tontura", ela disse.
No início de julho, Garcia havia sido internado para tratar uma infecção generalizada. Uma semana antes, o artista havia dado entrada num hospital por causa de fortes dores no quadril e nas pernas, em decorrência de uma inflamação no nervo ciático.
Nessa época, ainda passou por um procedimento de harmonização facial para, segundo o próprio artista, voltar às telas.

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