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Após nova internação, Stênio Garcia posta vídeo: 'Estou ótimo'

Ator afirma que ainda sente sintomas da gastroenterite e que se trata com soro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:06

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia  publicou um vídeo para dizer que se sente bem Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
Após uma nova internação hospitalar, Stênio Garcia publicou um vídeo para dizer que se sente bem após passar mal e desmaiar. Na quarta-feira (13), o ator estava no jardim de casa quando reclamou de tontura e foi socorrido pelo caseiro.
"Estou aqui no hospital para fazer uns exames, estou ótimo. Se deus quiser, vai ficar tudo bem", disse ele. O ator disse que, por conta do diagnóstico de gastroenterite na última semana, que causa diarreia e vômitos, está se hidratando com soro e alertou os seguidores sobre notícias falsas.
"Essa internet infelizmente está cheia de pessoas disseminando mentiras. Gratidão a todos que gostam de mim." A mulher do ator conversou com a Folha de S.Paulo e disse que ele está fraco.
"Ele tem se alimentado mal por conta ainda da gastroenterite e aí foi pegar um pouco de sol no quintal. Passou mal, né? Os médicos disseram que vão precisar investigar melhor, até fazer uma endoscopia nos próximos dias, mas acreditam que não seja nada grave. Foi mesmo uma tontura", contou Mari Saade.
No início de julho, Stênio ficou internado por causa de uma septicemia (infecção generalizada). Uma semana antes, ele também foi parar em um hospital, após fortes dores no quadril e nas pernas, resultado de uma inflamação no nervo ciático descoberta um mês antes. Na mesma época, ele tinha passado por uma harmonização facial e afirmou ao F5 que optou pelo procedimento para voltar às telas.

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