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Música

Quem é Crazy Mano, o terceiro brasileiro mais ouvido no Spotify em 2023

Músico, que esconde a sua identidade usando máscara e capuz, só fica atrás de Alok e Anitta, e teve 530 milhões de audições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:03

O músico Crazy Mano
O músico Crazy Mano Crédito: Reprodução/Instagram/@realcrazymano
Com quase 530 milhões de streamings no Spotify neste ano, o desconhecido Crazy Mano é o artista brasileiro mais ouvido no exterior depois de Alok e Anitta, de acordo com um estudo da plataforma divulgado esta semana.
Ouvintes de 183 países deram play nas faixas de Mano, que se encaixam num gênero musical conhecido como "phonk", uma mistura das batidas do funk com música eletrônica de pista.
Apesar da imensa popularidade, a identidade do artista é desconhecida, já que em suas fotos ele aparece sempre de máscara e capuz. "Crazy Mano é um mistério envolto em mistério. Ninguém sabe onde ele está ou de onde ele veio", diz sua descrição no Spotify. "Alguns dizem que ele nasceu nas favelas do Rio de Janeiro, enquanto outros afirmam que ele é um viajante do tempo do futuro."
Ainda de acordo com a descrição, as primeiras músicas do artista foram divulgadas no TikTok sem muita explicação.
Na plataforma de streaming é possível ver as cidades onde ele é mais ouvido. Istambul lidera, com 130 mil ouvintes mensais, seguida de São Paulo, com quase 114 mil. Da América Latina aparece também Santiago, no Chile, com 74 mil.
A maioria das músicas de Crazy Mano são feitas em parceria com outros artistas, como Alex Swerve, um produtor londrino de 15 anos.

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