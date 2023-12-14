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Na Bahia

Vídeo mostra cantor Pedro Henrique passando mal em show antes de morrer; veja

O cantor gospel estava durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia, quando sofreu um infarto fulminante. Assista ao vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 12:14

Um vídeo mostra o cantor gospel Pedro Henrique passando mal durante show. Ele morreu nesta quinta-feira (14), em Feira de Santana, na Bahia, aos 30 anos. O músico estava na cidade baiana quando sofreu um infarto fulminante.
A informação foi confirmada a Splash por uma produtora do artista. Segundo o cantor Paulo Neto, ele estava no meio de uma apresentação quando passou mal. "Você partiu fazendo o que você mais amava. Deus te colheu enquanto você estava adorando", escreveu o músico, nas redes sociais.
A gravadora Todah Music confirmou a morte por meio de um comunicado oficial. "Para Suilan [mulher do artista] e todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar", compartilhou no Instagram.
Pedro, que morava no Rio de Janeiro, deixa a mulher, a influenciadora Suilan Barreto, e a filha, Zoe. Ele havia realizado o sonho de ser pai há pouco menos de dois meses. Em uma das últimas publicações no Instagram, o músico celebrou o primeiro mês de vida de Zoe. "Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido."
Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto durante apresentação
Cantor gospel Pedro Henrique  Crédito: Reprodução/internet
QUEM ERA PEDRO HENRIQUE
O artista nasceu em um lar cristão e começou a dar os primeiros passos na música ainda na infância. Ele iniciou a carreira profissional em 2015, quando passou a postar vídeos de covers no YouTube.
O músico despertou o interesse de um produtor musical, que propôs a gravação do primeiro álbum: "Grande é o Senhor", tempos depois. À época, ele integrava uma banda gospel. Pedro deixou o grupo em 2019, quando decidiu seguir carreira solo. Ele também acumulava mais de 870 mil seguidores no Instagram.

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