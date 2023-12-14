Carlos Alberto de Nóbrega é internado para retirada de coágulo na cabeça

O coágulo foi formado após a queda na casa de campo, em novembro. O procedimento deve ser pouco invasivo: o sangue na cabeça do apresentador será drenado e depois será realizada a sutura. "São dois furinhos, simples. A previsão que os médicos dão é de três dias internado, e depois alta. A única coisa delicada é a anestesia geral, por conta da idade dele", disse Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto.