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Carlos Alberto de Nóbrega é internado para retirada de coágulo na cabeça

Apresentador de 'A Praça É Nossa' sofreu acidente em novembro, quando bateu a cabeça e fraturou uma costela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 13:35

Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT
Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Carlos Alberto de Nóbrega, 87, vai fazer uma pequena cirurgia para retirada de um coágulo na cabeça. Ele já está internado no Hospital Sírio-Libanês.
O coágulo foi formado após a queda na casa de campo, em novembro. O procedimento deve ser pouco invasivo: o sangue na cabeça do apresentador será drenado e depois será realizada a sutura. "São dois furinhos, simples. A previsão que os médicos dão é de três dias internado, e depois alta. A única coisa delicada é a anestesia geral, por conta da idade dele", disse Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto.
A informação foi publicada inicialmente pelo iG e confirmada por Splash.

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