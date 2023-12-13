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Deu B.O.

Ana Castela é processada por suposto plágio na música "Solteiro Forçado", ouça faixa

Luan Kaique Vieira Castelan entrou na Justiça contra os compositores da música. Na ação, o sertanejo pede R$ 200 mil por danos morais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 17:52

A cantora Ana Castela está sendo processada sob a acusação de ter plagiado uma canção do músico Luan Kaique Vieira Castelan. A informação é do site Metrópoles.
Na ação, o artista diz que a cantora plagiou a música "Lado Direito", lançada em dezembro de 2019. Além da melodia, ele diz que o clipe das duas músicas têm muitas semelhanças e pede que plataformas como Spotify e YouTube bloqueiem o dinheiro gerado pela música. Ele também não quer que a artista cante a faixa em seus shows e pede R$ 200 mil de indenização por danos morais.
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Ana Castela é processada por suposto plágio na música "Solteiro Forçado" Crédito: Arthur Louzada
A reportagem entrou em contato com a assessoria da cantora, que diz não ter conhecimento do caso. A acusação surge em um momento em que Castela está com a carreira em ascensão. Ela foi a artista mais ouvida pelos brasileiros em 2023 no Spotify e é dona da canção mais ouvida do ano, "Nosso Quadro", além de ocupar a 93ª posição da lista global de mais ouvidos da plataforma.

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