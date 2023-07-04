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Stênio Garcia tem quadro de saúde estável, mas sem previsão de alta

Hospital Samaritano Barra, onde ator está internado, emitiu boletim médico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 16:08

Stênio Garcia após harmonização facial
Stênio Garcia após harmonização facial Crédito: Reprodução/Fofocalizando
O hospital onde Stênio Garcia está internado desde sábado (2) emitiu um boletim médico com atualizações sobre o quadro de saúde do ator. Ele sofreu uma infecção generalizada grave no último fim de semana, conhecido como septicemia.
"O paciente encontra-se em tratamento medicamentoso e a equipe médica segue com a investigação diagnóstica. Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta", informou o Hospital Samaritano Barra por meio de nota.
O ator publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (4), em que tranquiliza os fãs e agradece pela torcida.

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