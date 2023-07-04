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Inteligência artificial

Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita; entenda como foi feito

Por meio de inteligência artificial, peça publicitária conseguiu recriar o rosto da cantora brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 15:09

Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita
Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita Crédito: Reprodução de Vídeo/Volkswagen
Um novo dueto entre Elis Regina e sua filha, Maria Rita, impressionou internautas nessa terça-feira (4). A cantora, morta em 1982, teve seu rosto recriado com alto nível de realismo por inteligência artificial.
Na peça publicitária criada para comemorar os 70 anos da Volkswagen no Brasil, Elis Regina aparece cantando enquanto dirige uma Kombi antiga, enquanto Maria Rita acompanha a mãe em uma nova versão do automóvel.
Para que o efeito fosse possível, uma atriz se passou pela cantora e teve seu rosto alterado pela tecnologia, que inseriu as feições de Elis Regina por cima da face da dublê.
A produção foi dirigida por Dulcídio Caldeira, também responsável pelo clipe com Fernanda Montenegro e a bebê Alice para uma campanha do Itaú Unibanco -que viralizou nas redes sociais.
A peça com Elis Regina reacendeu o rebate sobre deepfake, técnica que utiliza Inteligência Artificial para alterar o rosto e a voz de uma pessoa em vídeo, de forma extremamente realista.
Recentemente, um caso envolvendo Anitta foi parar na justiça. A cantora teve seu rosto inserido no corpo de uma atriz pornô e o vídeo se espalhou pelo Whatsapp.

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