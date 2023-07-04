Fã de MC Cabelinho pede namorada em casamento durante show no ES, veja vídeo

Marcela Rangel, MC Cabelinho e Gabriel Heleno Crédito: Arquivo pessoal

"Deu match", "só love" e "o amor está no ar"... Não importa como você deseja definir, mas o clima de romance estava solto no "Drop It", maior evento de rap e trap do ES, realizado sábado (1), em Cariacica. Por lá rolou até pedido de casamento em pleno palco.

O babado aconteceu durante a apresentação de MC Cabelinho e ao som da música "Minha Cura". Fã do artista, Gabriel Heleno, de 23 anos, pediu a mão da namorada, Marcela Rangel, de 20, em meio à apresentação do carioca, que também é ator e trabalha na novela "Vai na Fé", da Rede Globo.

Gabriel contou à reportagem que ele e Marcela estão juntos há sete anos, com um filho chamado Gael de 3. Assim que ele soube que o artista se apresentaria no Estado, comprou os ingressos para o show.

"A gente é muito fã dele, a gente vê a novela, a gente acompanha tudo dele, as músicas, tudo. Eu pensei: 'mano já pensou eu subir lá no palco com o Cabelinho cantando 'Minha Cura' e pedir ela em casamento?'. Desde o dia que lançou o ingresso eu já comprei", contou Gabriel.

No dia do show, que aconteceu no Estádio Kléber Andrade, durante o "Drop It", que reuniu outros artistas, como Filipe Ret, Caio Luccas, Poze do Rodo e Orochi, Gabriel chegou com Marcela, outros amigos e familiares e começou a pedir aos seguranças e todos que via da organização para chegar mais perto do palco e falar com MC Cabelinho. Até que conseguiu e surpreendeu a companheira.

"Chegando lá, fui procurando as pessoas, perguntando seguranças, insistindo, insistindo. Levantei as alianças, o Cabelinho viu, a produção me chamou, ele trocou a maior ideia comigo antes de me botar pro palco e foi o que aconteceu. Depois, a gente conseguiu também acesso direto pra poder tirar uma foto. Foi um sonho. A gente é muito fã dele", disse Gabriel.

Marcela disse que esperava pelo pedido de casamento há algum tempo até porque ela e Gabriel já moram juntos, mas não imaginava que o companheiro faria o pedido no show de MC Cabelinho e muito menos no palco diante de tantas pessoas.

"A gente já terminou, voltou, já tem nosso filho e já mora junto. Com certeza eu queria casar. Gabriel sempre falava pra mim que ia ser em um momento especial. Desses tempos pra cá ele estava falando que já tinha uma data, mas eu nem imaginava, né? Quando foi chegando perto do show, passou pela minha cabeça que ele poderia fazer o pedido lá, mas nunca passou pela minha cabeça que seria dessa forma, que ele ia conseguir subir no palco na hora do show do Cabelinho. Foi inesquecível. Valeu a pena esperar porque o pedido foi surreal", disse Marcela.

O "Drop It", considerado o maior evento de rap e trap do Espírito Santo, reuniu no último sábado cerca de 30 mil pessoas de várias partes do Estado e do país e arrecadou 22 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doados às entidades beneficiadas, entre elas, a Central Única das Favelas (Cufa).