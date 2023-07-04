Anitta exibe detalhes de tratamento estético com o próprio sangue Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta

Anitta, 30, mostrou detalhes de tratamento estético com seu sangue em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, ela contou que viajou para Aventura, nos Estados Unidos, realizar o Plasma Rico em Plaquetas (PRP).

"Lembra que contei para vocês que eu fazia um procedimento que aplica sangue no rosto, para ficar com o rosto de milhões? Então, hoje eu vou fazer e vou mostrar o processo para vocês", contou.

Em seguida, a médica que aplica o tratamento também apareceu. "O plasma é um procedimento [...] que estimula todas as células que você tem a produzir células novas, a renovar. É algo que ajuda a renovar a pele, a cor da pele, a tirar manchas, a rejuvenescer".