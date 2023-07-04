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Izabela Cunha comenta sobre fim de noivado com Luan Santana: 'Foi o melhor para nós dois'

Modelo respondeu ao comentário de uma fã do casal nas redes sociais e agradeceu o carinho do público que torcia por eles; Izabela e Luan ficaram juntos por um ano e meio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 11:56

Izabela Cunha comenta sobre fim de noivado com Luan Santana
Izabela Cunha comenta sobre fim de noivado com Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram/@luansantana
A modelo e influenciadora Izabela Cunha falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o cantor Luan Santana após o término em maio deste ano. Ao responder uma seguidora no Instagram que questionou o silêncio do ex-casal, Izabela respondeu e disse que a decisão foi melhor para ambos.
"Não estamos mais juntos... foi o melhor para os dois! Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós", escreveu. Izabela e Luan estavam juntos há um ano e meio. Oito meses após assumirem o namoro em novembro de 2021, o casal anunciou o noivado. Discretos, a última foto publicada pelo casal foi em março deste ano.

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