Stenio Garcia: harmonização facial pode causar septicemia? Médicos explicam

Stênio Garcia está internado com um quadro de septicemia aguda grave Crédito: Reprodução/Fofocalizando

O ator está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio. Stenio passou por uma bateria de exames -tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão- e teve uma leve melhora após a administração de antibiótico intravenoso.

Stenio Garcia fez a harmonização facial há um mês . A proximidade entre o procedimento estético, realizado pelo ator em junho, e seu atual quadro de saúde gerou dúvidas. Mari Saade, mulher do ator, negou que a causa da inflamação do artista foi a realização de uma harmonização facial.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada pelo ator há um mês", disse Mari em publicação nos stories do Instagram.

CHANCES MUITO BAIXAS

A dermatologista Pauline Lyrio diz que a chance da harmonização facial causar septicemia é baixíssima. "É um procedimento que envolve uso de preenchedores para aprimorar os traços e corrigir pequenas imperfeições da face. Quando executado por profissionais qualificados e habilitados, em ambientes com estrutura adequada, com boa assepsia da pele, técnica adequada e produtos de qualidade, a chance de esse procedimento causar septicemia é baixíssima".

As infecções são muito mais comuns em ferimentos ou procedimentos cirúrgicos. "Isso porque as condições envolvidas nessas situações favorecem uma maior chance de contaminação. Porém, todo procedimento, mesmo que minimamente invasivo, como é o caso dos procedimentos estéticos faciais, tem o potencial risco de haver contaminação durante ou posteriormente sua execução. De todo modo, ainda que ocorra algum tipo de infecção por contaminação, normalmente, a infecção costuma ser restrita à pele e, se prontamente detectada e bem conduzida pelo médico assistente, dificilmente evolui para quadros de septicemia", alerta Pauline Lyrio.

"A infecção decorrente de uma harmonização facial pode ocorrer quando o profissional não realiza uma assepsia adequada da pele previamente ao procedimento ou quando há contaminação dos instrumentos durante a execução. A infecção pode ocorrer até mesmo após o procedimento, quando o paciente manipula com as mãos sujas ou aplica substâncias não estéreis na região onde os pertuitos (buraquinhos gerados pela agulha) ainda estão abertos nas áreas tratadas"

O infectologista Luiz Henrique Borges, da Rede Meridional, diz que, apesar da cirurgia facial poder causar infecção, o risco de septicemia é muito mais baixa do que, por exemplo, a cirurgia torácica, abdominal ou pélvica. "Condições que aumentam o risco são a idade, pessoas mais idosas, e aquelas com doença de base com corticoide ou que já tem uma doença imunossupressora. Ou nas cirurgias em que são colocadas grandes quantidades de corpo estranho, como ácido hialurônico e outros. Porque são conteúdos introduzidos de fora pra dentro. E na medida que isso acontece eles podem funcionar como veículos e bactérias".

Mesmo não sendo comum, há riscos de contaminação. "Não são comuns e, quando acontecem, são difíceis de resolver porque costumam ter infecções em fase. Muitas vezes acontecem infecções complicadas em abdominoplastia, plástica de abdômen, pois existem esticamentos de pele muito grande, uma retirada agressiva. Essas cirurgias tem mais cortes, mais retiradas e geram também, uma alteração na drenagem linfática natural", diz Luiz Henrique Borges.