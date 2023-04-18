Entenda o que é a septicemia, condição diagnosticada em Preta Gil

Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal' Crédito: Instagram/@pretagil

"No dia 23 de março, eu passei por uma septicemia, um choque séptico causado por uma bactéria que entrou no meu organismo. Existem algumas possibilidades para que essa bactéria tenha entrado e os médicos acham que foi através do meu cateter, que eu fazia quimioterapia. Foram momentos difíceis, passei por momentos delicados, agora estou bem, recuperada, ainda fazendo uma reabilitação. Tive algumas sequelas por conta da sepse, mas estou sendo tratada. Minha cabeça e meu espírito estão bem, eu recebi uma enxurrada de amor da minha família e dos meus amigos", disse a cantora.

O QUE É SEPTISEMIA?

A septicemia, também conhecida como sepse ou infecção generalizada, é a resposta do organismo a um quadro infeccioso, que pode levar a disfunção de órgãos e sistemas. "Trata-se de uma resposta desregulada do organismo a algum agente infeccioso. São manifestações graves produzidas por uma infecção, numa tentativa do organismo de combatê-la. Essa inflamação do organismo pode comprometer o funcionamento de vários órgãos, como o coração, os pulmões, os rins, o fígado e o cérebro", diz a infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital.

A médica conta que qualquer tipo de infecção pode levar a sepse e os sintomas dependem de onde está a infecção. A pneumonia levando a sepse, por exemplo, o paciente terá febre, dor torácica e tosse. "De forma geral, a sepse cursa com alguns sinais mais comuns como febre, batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, diminuição do volume de urina, desorientação e queda da pressão arterial", diz Martina Zanotti. A médica conta ainda que qualquer pessoa pode ter sepse, porém é mais comum em quem tem alguma deficiência de imunidade.

A infectologista Carolina Salume diz que entre os principais sintomas da condição estão a sonolência, a confusão mental, a pressão arterial baixa e a aceleração dos batimentos cardíacos. "A sepse é considerada uma emergência médica. E os sinais devem motivar o paciente a buscar imediatamente um serviço de saúde".

"Os pacientes com câncer ou que fazem uso de medicações que reduzem a imunidade são mais propensos a desenvolverem quadros de sepse"

Carolina Salume explica que o tratamento requer controle do foco infeccioso com início rápido de antibióticos, hidratação venosa e, em alguns casos, medicamentos que normalizem a pressão arterial.