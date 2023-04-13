Dieta da banana volta a viralizar; especialistas explicam riscos

É uma fruta aliada na prevenção de doenças metabólicas, cardiovasculares e intestinais Crédito: Shutterstock

A banana é supernutritiva e um alimento com muitas funcionalidades. Dona de um sabor adocicado único, ela é rica em potássio, magnésio, ácido fólico e vitamina B6, e uma fruta aliada na prevenção de doenças metabólicas, cardiovasculares e intestinais. "Fonte de carboidratos, boa parte na forma de fibras solúveis e amido resistente, capazes de desacelerar o esvaziamento gástrico, e aumentar a saciedade. Se for combinada com outros alimentos também ricos em fibras, como aveia ou chia, a sensação pode ser maior e mais duradoura", explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

Com tantos benefícios, a dieta da banana voltou a viralizar na internet. A ingestão consiste em consumir apenas quatro bananas acompanhadas de um ou dois copos de água. As promessas são de emagrecimento de muitos quilos e rapidamente. A versão original da dieta vem do Japão, foi criada por Hitoshi Watanabe, especialista em medicina preventiva, e viralizou pela primeira vez em meados dos anos 2010.

Marcella Garcez explica se existe benefício em comer quatro bananas de uma vez em uma única refeição. "A banana é uma fonte saudável de carboidrato. Apesar da composição rica em fibras, minerais e vitaminas, consumir quatro bananas de uma só vez, em detrimento do consumo de outras frutas ou outros alimentos com nutrientes também importantes, que poderiam trazer mais equilíbrio e funcionalidades à refeição, não parece uma escolha adequada", diz a médica.

"Um café da manhã saudável tem todos os macronutrientes em equilíbrio, ou seja, proteínas de alto valor biológico, carboidratos saudáveis e gorduras boas. A banana oferece apenas carboidratos saudáveis em quantidades suficientes, pois quatro bananas não terão mais que 5 gramas de proteínas no total, muito pouco para uma refeição tão importante. Os perigos, além da monotonia alimentar é o desenvolvimento de deficiências nutrológicas e disfunções metabólicas"

PERIGOS

A nutricionista Dalyla Formagine, da clínica Giane Giro, diz que o excesso da fruta de uma só vez pode trazer desconfortos digestivos e aumento rápido de glicemia, visto que a banana também é fonte de carboidratos. "O ideal é consumir uma porção de fruta por vez e variar essas frutas ao longo do dia, quando possível".

Dalyla Formagine explica que o café da manhã é uma refeição que quebra nosso jejum após horas de sono, sendo necessária uma refeição completa, com proteínas, carboidratos, gorduras boas e vitaminas e minerais – já que esses nutrientes combinados serão o combustível do corpo para realizar todas as tarefas e funções do dia. "Um café da manhã que se restringe somente a um alimento, fica deficiente em nutrientes e isso pode ocasionar um descontrole alimentar no período da noite".

"O exagero de qualquer alimento pode dificultar o emagrecimento, assim como qualquer dieta restritiva pode trazer resultados imediatos. O problema é sustentar esse emagrecimento depois sem nenhum efeito colateral"

REFEIÇÕES EQUILIBRADAS

É preciso que, no dia a dia, as refeições sejam equilibradas e combinem macronutrientes como carboidratos e proteínas. "Além da combinação de proteínas e carboidratos também temos necessidade de ingerir gorduras boas, elas auxiliam na saciedade, no funcionamento no cérebro, intestino e disposição. Nosso corpo funciona bem quando há harmonia na ingestão dos nutrientes", ressalta Dalyla Formagine.

A nutricionista conta que banana é um ótimo alimento, que pode ser utilizada inclusive no café da manhã, porém é necessário controle das quantidades ingeridas e associá-la a outros alimentos como ovos, castanhas, aveia, queijo minas. "Assim a refeição fica mais equilibrada e o corpo bem nutrido", diz Dalyla Formagine.

Para Marcella Garcez é recomendável que as grandes refeições sejam equilibradas em macronutrientes, preferencialmente proteínas magras e vegetais, carboidratos complexos e gorduras boas. "Além dos micronutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes, que só estarão presentes em quantidades suficientes em um hábito alimentar variado, equilibrado e o mais natural possível".