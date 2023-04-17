Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal'
Nas redes sociais

Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal'

A cantora sofreu um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em seu organismo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 09:13

Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal'
Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal' Crédito: Instagram/@pretagil
Preta Gil segue em tratamento contra um câncer no intestino e precisou ser internada recentemente. Por esses motivos, a cantora se afastou das redes sociais. Neste domingo, 16, ela retornou ao Instagram para explicar seu quadro de saúde aos fãs.
A cantora iniciou o vídeo lamentando a ausência. "Eu realmente fiquei muito mal! No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa e meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio."
No dia seguinte a internação, Preta passou "por um choque séptico, causado por uma bactéria" que entrou em seu organismo. Segundo ela, existem diferentes possibilidades para tal ocorrência, e sua equipe médica suspeita que tenha ocorrido pelo cateter.
"Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados. [...] Ainda estou em reabilitação. Tive algumas sequelas por conta disso, uma delas é no pulmão", relatou.
Preta declarou que está "bem assistida", com "a cabeça no lugar" e cercada de amor dos amigos e familiares. Ela pontuou, ainda, estar esperançosa pela recuperação, para pode voltar ao tratamento contra o câncer, que foi pausado devido ao quadro de choque séptico.

Veja Também

Ariana Grande aparece caracterizada em cena do filme 'Wicked'

Marido mostra reação de Rita Lee ao 'Altas Horas' em sua homenagem

Thaila Ayala e Renato Góes anunciam nascimento da filha Tereza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados