Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal' Crédito: Instagram/@pretagil

Preta Gil segue em tratamento contra um câncer no intestino e precisou ser internada recentemente. Por esses motivos, a cantora se afastou das redes sociais. Neste domingo, 16, ela retornou ao Instagram para explicar seu quadro de saúde aos fãs.

A cantora iniciou o vídeo lamentando a ausência. "Eu realmente fiquei muito mal! No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa e meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio."

No dia seguinte a internação, Preta passou "por um choque séptico, causado por uma bactéria" que entrou em seu organismo. Segundo ela, existem diferentes possibilidades para tal ocorrência, e sua equipe médica suspeita que tenha ocorrido pelo cateter.

"Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados. [...] Ainda estou em reabilitação. Tive algumas sequelas por conta disso, uma delas é no pulmão", relatou.