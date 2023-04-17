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Ariana Grande aparece caracterizada em cena do filme 'Wicked'

Longa também contará com atuação de Cynthia Erivo e já tem data de estreia marcada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 09:03

Ariana Grande
Ariana Grande Crédito: Instagram/arianagrande
A cantora Ariana Grande mexeu com as expectativas do público neste domingo, 16, no Instagram, ao compartilhar sua primeira imagem caracterizada para o papel de Glinda, a Bruxa Boa do Sul, em Wicked. O registro mostra a atriz subindo uma escada, usando longo vestido cor de rosa e cabelo loiro.
O perfil oficial do filme também compartilhou a imagem, além de uma foto de Cynthia Erivo no papel de Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.
Na história, as duas personagens se tornam amigas apesar de todas as diferenças, e se interessam pelo mesmo rapaz: Fiyero. Ele é a ponta de um triângulo amoroso envolvendo ambas.
Prelúdio de O Mágico de Oz, Wicked tem estreia marcada para o dia 27 de novembro de 2024.

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