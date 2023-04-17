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Fim de jogo

Sarah Aline é a 15ª eliminada do 'BBB 23'

A psicóloga recebeu 58,2% dos votos e deixou a disputa no domingo, 16
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 08:41

Sarah Aline é a 15ª eliminada do 'BBB 23'
Sarah Aline é a 15ª eliminada do 'BBB 23' Crédito: Reprodução de Vídeo/ TV Globo
Sarah Aline foi a 15º eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite do domingo, 16. A ex-sister estava no paredão com Bruna Griphao, que teve 41,09% e Aline Wirley, que recebeu a menor quantidade de votos, 0,71%.
"Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas, na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, o sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação.
Sarah Aline foi parar na berlinda após o contra golpe de Aline, que havia sido indicada pela líder. Antes, a psicóloga havia sido a mais votada pela casa junto de Bruna Griphao, com um empate, Domitila optou por indicar a atriz para o paredão pelo voto de minerva.
Tadeu ainda citou Angela Davis para anunciar a eliminação de Sarah: "Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Quem sai hoje é você Sarah."
Muito emocionada, Sarah recebeu o carinho de todos os participantes ao se despedir do reality. Ricardo não se conteve e chorou pela eliminação da Sister.
No estúdio com Tadeu, Sarah disse que a participação no reality foi um sonho. "Isso aqui foi muito mais do que eu imaginei. [...] Suas palavras foram lindas! Eu sabia que, de alguma maneira, minha missão não seria não só por mim mesma, então te ouvir falar daquela forma me deu a sensação que foi dever cumprido!", destacou.

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