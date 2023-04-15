Atriz de Euphoria afirma que foi obrigada a filmar ‘sex tape’ com ex-namorado Crédito: Instagram/@minkakelly

A atriz Minka Kelly, que interpreta a personagem Samantha na série Euphoria —a patroa de Maddie na segunda temporada —, afirmou que foi obrigada a filmar uma 'sex tape', aos 17 anos, com o namorado da época. A revelação foi feita em sua biografia, que será lançada no dia 2 de maio. Os trechos foram divulgados pelo site Page Six.

No livro, intitulado "Tell Me Everything" ou "Me Diga Tudo" em tradução livre, a atriz conta que foi morar com o namorado após brigar com a família e que, na época, ele teria proposto que eles tirassem fotos e gravassem vídeos de vídeos íntimos. Minka escreve que, apesar de ter negado a proposta, foi obrigada a fazer parte de uma gravação.