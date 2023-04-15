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Atriz de Euphoria afirma que foi obrigada a filmar ‘sex tape’ com ex-namorado

Em biografia que será lançada em maio, Minka Kelly diz que teve que pagar o equivalente a R$ 245 mil para comprar a filmagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 16:01

Atriz de Euphoria afirma que foi obrigada a filmar ‘sex tape’ com ex-namorado
Atriz de Euphoria afirma que foi obrigada a filmar ‘sex tape’ com ex-namorado Crédito: Instagram/@minkakelly
A atriz Minka Kelly, que interpreta a personagem Samantha na série Euphoria —a patroa de Maddie na segunda temporada —, afirmou que foi obrigada a filmar uma 'sex tape', aos 17 anos, com o namorado da época. A revelação foi feita em sua biografia, que será lançada no dia 2 de maio. Os trechos foram divulgados pelo site Page Six. 
No livro, intitulado "Tell Me Everything" ou "Me Diga Tudo" em tradução livre, a atriz conta que foi morar com o namorado após brigar com a família e que, na época, ele teria proposto que eles tirassem fotos e gravassem vídeos de vídeos íntimos. Minka escreve que, apesar de ter negado a proposta, foi obrigada a fazer parte de uma gravação.
Minka Kelly ainda compartilha na obra que o ex-namorado ameaçou vender a filmagem para a imprensa e que, para abafar o caso, teve de pagar o equivalente a R$ 245 mil para comprar o vídeo. 

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