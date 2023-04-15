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Desrespeito

Família de Marília Mendonça cria e-mail para denunciar divulgação de fotos

Imagens do corpo da cantora durante autópsia do IML começaram a ser divulgadas nesta quinta (13) nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 15:33

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora
A família da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, criou um e-mail para denunciar quem estiver divulgando fotos do corpo da cantora. Na última quinta-feira (13), alguns internautas começaram a compartilhar registros de Marília durante a autópsia do Instituto Médico Legal (IML), nas redes sociais.
Quem se deparar com as imagens, pode copiar o link da postagem e encaminhar para o endereço: [email protected]. O objetivo é fazer com que quem estiver compartilhando seja identificado e punido de acordo com a lei.
Depois que as fotos começaram a ser divulgadas, a equipe de Marília emitiu uma nota pedindo que os internautas não compartilhassem o material e preservassem a imagem da cantora como sempre foi conhecida: sorridente e carismática.
Com toda a repercussão, fãs da cantora também resgataram alguns tweets feitos por ela, em 2019. Em uma das publicações, Marília escreveu que sentia "medo de morrer por não confiar na ética da prestação de serviços". 
Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda do avião em que estava, na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além da cantora, outras quatro pessoas também faleceram: o tio e o produtor da cantora, além do piloto e do copiloto da aeronave. 

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