Família de Marília Mendonça cria e-mail para denunciar divulgação de fotos

Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

A família da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, criou um e-mail para denunciar quem estiver divulgando fotos do corpo da cantora. Na última quinta-feira (13), alguns internautas começaram a compartilhar registros de Marília durante a autópsia do Instituto Médico Legal (IML), nas redes sociais.

Quem se deparar com as imagens, pode copiar o link da postagem e encaminhar para o endereço: [email protected] . O objetivo é fazer com que quem estiver compartilhando seja identificado e punido de acordo com a lei.

Depois que as fotos começaram a ser divulgadas, a equipe de Marília emitiu uma nota pedindo que os internautas não compartilhassem o material e preservassem a imagem da cantora como sempre foi conhecida: sorridente e carismática.

Com toda a repercussão, fãs da cantora também resgataram alguns tweets feitos por ela, em 2019. Em uma das publicações, Marília escreveu que sentia "medo de morrer por não confiar na ética da prestação de serviços".

é dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... eu não batalhei pra isso não, galera! batalhei pra que minhas musicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio... justificar essa falta de respeito dizendo: “você que quis, você é artista” é muito errado — marília mendonça (@MariliaMReal) August 13, 2019