Justiça suspende show do rapper Caio Luccas em Vitória

Justiça acata pedido do MPES e suspende show de rapper Caio Luccas em Vitória Crédito: Instagram/@caioluccass

O show do rapper carioca Caio Luccas, que ocorreria em uma balada teen em Vitória, neste sábado (15), foi suspenso pela Justiça. A decisão partiu de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) contra a produtora de shows e a boate que sediaria o evento, localizada na Praia do Canto.

A apresentação do rapper era a principal da terceira edição do evento "Sub do Koreia", uma festa para adolescentes entre 12 e 17 anos desacompanhados dos responsáveis.

"De acordo com a ACP, o conteúdo publicado em rede social do referido artista é inadequado ao público a que se destinaria o show, tendo em vista que, em sua maioria, as músicas fazem apologia ao uso de drogas e ao sexo. Em pesquisas na internet, foi verificado que as postagens do cantor Caio Luccas, bem como as letras e, portanto, os próprios shows, são permeados de conteúdo inadequado para crianças e adolescentes, vez que estimulam a prática sexual, gestos obscenos, o uso de drogas ilícitas, além da presença de falas ofensivas que objetificam a mulher e palavras de baixo calão, inadequados para menores de 18 anos", informou o órgão através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

A organização do evento, por sua vez, publicou uma nota nas redes sociais informando que o evento será adiado. A nova data será divulgada no dia 1º de maio, mas quem preferir o reembolso pode solicitar a devolução do dinheiro no site da Super Ticket.

Conhecido pela participação no projeto "Poesia Acústica 12 - Pra Sempre" e pelas músicas "Good Vibes" e "WAR", Caio Luccas seria a atração principal da festa. A line up ainda contava com as apresentações dos DJs Koreia, que dá nome ao evento, Fabrício V, Gustavo O Brabo e Weriky.

A apresentação do rapper ainda está mantida em um outro evento deste sábado (15), na mesma boate da Praia do Canto que sediaria a balada teen. A entrada na festa, que começa às 23h, só é permitida para maiores de 18 anos.

Confira a nota da organização do evento na íntegra:

"Galerinha, sentimos muito mas por motivos alheios a nossa vontade teremos que adiar a Sub do Koreia, isso mesmo, infelizmente o show que aconteceria no próximo sábado dia 15/04 terá que ser adiado para outra data, vamos lá que não vamos deixar vocês com dúvidas:

NOVA DATA - A nova data será divulgada no dia: 01/05, esperem só um pouquinho…

PREFIRO PEDIR DEVOLUÇÃO: Sem problemas, basta solicitar direto na tickteria pelo: https://www.superticket.com.br/fale-conosco e o pessoal vai explicar e realizar sua devolução.

QUERO ESPERAR A NOVA DATA: Aí mandou bem demais, e além do ingresso que já está com você ser válido, você está garantido e sem risco de ficar de fora, só aguardar!!!!

REFORÇANDO: Dia 01/05 vamos anunciar nova data da Sub do Koreia 3ª edição e geral vai saber o novo dia dessa festa irada!!!!!!!