Príncipe Harry irá à coroação do rei Charles III sem Meghan

Harry irá à Abadia de Westminster para a coroação, mas Meghan ficará nos EUA com seus filhos Crédito: Reuters

O príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles 3°, mas Meghan, a duquesa de Sussex, não o acompanhará, informou o Palácio de Buckingham.

Houve especulações se o casal viajaria para a coroação, mas agora o anúncio foi o de que o príncipe Harry comparecerá sozinho. Harry se juntará a mais de 2 mil convidados na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. Será a primeira vez que ele será visto com a família real desde o lançamento do livro de memórias dele, "Spare".

O livro do príncipe Harry revelou com detalhes a profundidade dos desentendimentos com outros membros da família real e, desde então, ele falou sobre se sentir "diferente" do resto de sua família. A decisão de Meghan de rejeitar o convite será vista como parte dessas tensões familiares contínuas e não resolvidas.

O livro de Harry e uma série anterior da Netflix destacaram as preocupações com a cobertura negativa da imprensa, principalmente em relação a Meghan, e sobre a falta de apoio da família.

Não estava claro se Harry compareceria à coroação de seu pai, mas agora houve a confirmação de que ele estará na Abadia de Westminster.

Harry fez uma aparição surpresa para uma audiência em Londres no mês de março Crédito: Reuters

Harry e Meghan emitiram um comunicado nos mesmos moldes do palácio.

"O duque de Sussex comparecerá ao serviço de coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet", diz o texto. Nem a porta-voz do casal, nem o Palácio de Buckingham comentaram a decisão.

O príncipe Harry e Meghan foram contatados por e-mail há mais de um mês sobre a participação na coroação. Até agora, porém, não se sabia se eles fariam parte da cerimônia histórica, juntando-se a outros membros da família real, figuras públicas, líderes mundiais e 450 representantes de instituições de caridade e grupos comunitários.

Como ele não é mais um "trabalhador real", resta saber que papel Harry desempenhará na cerimônia de coroação. Para o Jubileu de Platina da Rainha, Harry e Meghan não participaram da tradicional aparição na sacada do Palácio de Buckingham.

Espera-se que o príncipe William, como príncipe de Gales, tenha um papel de destaque na coroação - e após o relato dramático de Harry sobre sua briga, haverá atenção para os dois irmãos se unindo novamente.

Além do serviço de coroação, há um longo fim de semana de eventos públicos e concertos aos quais a família real deverá comparecer.