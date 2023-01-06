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Polêmica

Harry diz que foi um erro assistir cenas de sexo de Meghan Markle em "Suits"

Em biografia, o membro da realeza britânica também revelou que príncipe William e família real eram fãs da atriz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 13:46

Antes de namorar o príncipe Harry, Meghan Markle trabalhou como atriz na série "Suits" de 2011 a 2018. Ela vivia a advogada Rachel Zane, cujo interesse amoroso era Mike Ross (Patrick J. Adams). Em algumas partes da história, os personagens tinham relações sexuais - e parece que o marido da artista se arrependeu de assistir tais cenas.
Harry diz que se arrepende de ver cenas ousadas da esposa na série "Suits" Crédito: Netflix/Divulgação
Pelo menos é o que Harry revela em trecho de sua nova biografia "Spare" ("O Reserva", em tradução livre), divulgado pelo Page Six na quinta-feira (5). "Cometi esse erro. Presenciei ela e seu colega de elenco se atacando em algum tipo de escritório ou sala de conferência. Não precisava ver aquelas coisas", brincou ele.
Adams, inclusive, compareceu ao casamento de Harry e Meghan em 2018. Ele foi à cerimônia acompanhado da esposa, Troian Bellisario, com quem se casou em 2016.
No livro, Harry também escreve que William, príncipe de Gales, se surpreendeu ao saber a identidade de sua namorada. Isso porque o irmão e a esposa, Kate Middleton, eram "telespectadores religiosos" da série.
"Todo esse tempo eu pensei que Willy e Kate não acolheriam Meg na família, mas agora eu tinha que me preocupar se eles queriam um autógrafo dela", explicou o príncipe.
"Spare" trata de outros assuntos da família, como a perda da virgindade de Harry, a briga entre irmãos e até da roupa nazista que o filho mais novo de princesa Diana usou em 2005. O livro será lançado na próxima semana.

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