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Harry e Meghan: pedido de desculpa do 'The Sun' é 'golpe de relações públicas'

Jeremy Clarkson, apresentador do programa ‘Top Gear’, citou uma passagem de ‘Game of Thrones’ em uma coluna que gerou mais de 20 mil reclamações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 17:47

Príncipe Harry e Meghan visitam Oprah
Príncipe Harry e Meghan Crédito: FramePhoto/Folhapress
O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, denunciaram neste fim de semana como um "golpe de relações públicas" o pedido de desculpas do jornal The Sun por uma coluna que ataca a duquesa de Sussex. Na semana passada, o ex-apresentador do programa Top Gear, Jeremy Clarkson, escreveu que sonhava com o dia em que Meghan "desfilaria nua pelas ruas de todas as cidades do Reino Unido, enquanto a multidão gritaria: 'vergonha' e jogaria excrementos nela."
O jornal britânico disse na sexta-feira, 23, que lamenta a publicação da coluna, que a retirou de seu site e de seus arquivos, e expressou suas sinceras desculpas.
"O fato de o The Sun não ter contatado a duquesa de Sussex para se desculpar mostra suas intenções. Não é nada mais do que um golpe de relações públicas", disse um porta-voz de Harry e Meghan no sábado, dia 24.
"Embora o público mereça absolutamente o arrependimento da publicação por seus comentários perigosos, não estaríamos nessa situação se o The Sun não estivesse continuamente explorando o ódio, a violência e a misoginia", afirmou o porta-voz.
O polêmico artigo atraiu um número recorde de reclamações (mais de 20 mil) ao ombudsman da mídia britânica e inúmeras condenações de figuras públicas.
Para se justificar, Clarkson citou "uma referência desajeitada a Game of Thrones". "Isso foi mal interpretado por muitas pessoas. Estou chocado por ter causado tanta dor e serei mais prudente no futuro", escreveu ele.
Em uma das sequências mais lembradas de Game of Thrones, uma personagem feminina passa por uma "caminhada da vergonha", na qual é obrigada a andar nua pelas ruas enquanto as pessoas jogam lixo nela.

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